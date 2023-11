Rá sem ismerünk! Britney Spears 18 éves fia igazi férfivá érett

Többek között, hogy Kevin Federline zsarnok apjával összeállva vette el fiait és használta ki anyagilag. Ennek már 16 éve, Britney szabad és újra úgy élhet, ahogy ő akar. Fiai viszont ennek ellenére sem akarnak róla hallani. Sőt, az eddiginél is messzebb költöztek, hogy új életet kezdhessenek a pop hercegnőjét örökre maguk mögött hagyva.

Néha-néha ugyan látni róluk fotókat, de elsősorban csak Jadenről, Sean ugyanis még öccsénél is jobban szeret bujkálni a fotósok elől. Most azonban még ő sem tudott túljárni az eszükön, akiknek sikerült lencsevégre kapni a 18 éves ifjút. Sean hosszú hajával és szálkás testével igazi Adonisz volt a hawaii tengerparton, ahova apjával és testvéreivel ment szörfözni.

Britney két sármos férfivá érett fia 3 hónapja költözött Hawaii-ra apjukkal és annak feleségével. Természetesen mindezt Britney beleegyezésével, akinek még májusban írt az egykori táncos ügyvédje egy levelet, amiben engedélyét kéri a Hawaii-ra való költözéshez. Az énekesnő igent mondott, bár úgy tudni, nagyon bántja, hogy gyermekei teljesen hátat fordítottak neki és hagyták magukat befolyásolni az apjuk által.



A fiúk persze más véleményen vannak, és úgy érzik többször is traumatizálva voltak, illetve anyjuk meztelen képei miatt is sok bántást kaptak az iskolatársaiktól. Bárhogyan is, Sean és Jaden szemmel láthatóan boldog és nyugodt életet élnek apjuk oldalán.

