Borbély Alexandra tündéri fotója felszántotta a netet: így ünnepelte a szülinapját az ikerlányaival

Borbély Alexandra és Nagy Ervin kislányai, Franci és Elza 2022. október 12-én jöttek a világra, hatalmas örömöt okozva ezzel a családnak. Mint utólag kiderült, az ikrek és az anyuka is egy hónapot töltöttek a kórházban ezután, mindeközben pedig a rajongók már tűkön ülve várták a fotókat a kicsikről. Bár Alexandra és Ervin nagyon odafigyelnek a magánéletükre és arra, hogy ne a nyilvánossá előtt éljék azt, néha azért megosztanak egy-két fotót a kicsikről is.

Ezeken a képeken pedig jól látszik, milyen nagyon már a babák, akik idén októberben ünneplik majd az első szülinapjukat. Valószínűleg a család már nagyon várja a különleges alkalmat, de addig is van ok az ünneplésre, ugyanis Alexandra szeptember 4-én, míg Ervin szeptember 25-én született. A színésznő szülinapját pedig meg is ünnepelték a hétvégén, amiről egy nagyon édes fotót osztott meg az Instagramján. A képen az látható, ahogy a boldog anyuka a kicsi lányait tartja. Alexandra a leírásban azt is megjegyezte, hogy egy egészen különleges születésnap emlékére készült a fotó – amit IDE kattintva tudsz megnézni.

Alexandra egyébként még év elején mesélt az anyaság nehézségeiről, ahogy azt is elárulta, hogy ez a szeretet legmagasabb formája, és nem tagadja, szívesen veszi a segítséget a férjétől és a dadusától is.

