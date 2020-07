A gyönyörű énekesnő lánya, Blue Ivy a legfiatalabb előadó, aki már több neves zenei díjat is bezsebelhetett, valamint ahogy nő, egyre jobban hasonlít híres édesanyjára, aki csodálatos hangja mellett tökéletes adottságaival is elrabolta a világ szívét. Jay-Z és Beyoncé legidősebb lánya egy ideje már szorosan együttműködik az édesanyjával, akinek legújabb filmjében a Black is King-ben is feltűnik.

A mindössze 8 éves kislány – akit számos szakmabeli zseninek tart – vörös rúzst és gyöngyökből készült nyakláncot visel a filmhez készült előzetesben, amelyben egy az egyben Beyoncé. A film majdnem pontosan egy évre az Oroszlánkirály élőszereplős változatának megjelenése után fog debütálni, amely nemcsak a látványvilága, hanem az üzenete miatt is különleges lesz.

Beyoncé lánya ismét bebizonyította, hogy egy született zseni Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Az alkotásban olyan hírességek is fel fognak tűnni, mint Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Lupita Nyong’o, Kelly Rowland, Pharrell Williams és Jay-Z. A Black Is Kinget Beyoncé egyébként maga írta és rendezte is, amelynek középpontjában a feketék helyzete, öröksége és a vadnyugat mítosza lesz.

