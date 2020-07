A kislánynak volt honnan örökölnie a zenei tehetséget, ám arra talán még híres szülei sem számítottak, hogy ilyen fiatalon ekkora sikereket fog elérni a szakmában. Ma hajnalban került megrendezésre a BET Awards (Black Entertainment Television) díjátadó, ahol az afroamerikai és amerikai előadókat, filmeseket és sportolókat díjazzák minden évben. Ezzel is erősítve és támogatva őket az előrejutásban és a fejlődésben.

Mikor láttad utoljára? Beyoncé lánya már tökéletes hasonmása anyukájának Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A tehetségek között Beyoncé és a kislánya is jelölve volt, méghozzá közös számukkal, a Brown Skin Girl című dallal, amellyel be is zsebelhették érte a díjat. Ezzel pedig a 8 éves Blue Ivy a harmadik trófeáját vihette haza. A sztárcsemete egyébként olyan nagy neveket utasított maga mögé a kategóriájukban, mint Lizzo, Lupita Nyong’o vagy éppen Alicia Keys.

A sztárpár elsőszülött gyermeke korábban a NAACP Image-díj - Legjobb duó vagy csapat kategóriájának, illetve a Soul Train Music Award - Ashford & Simpson dalszövegírói díját is megnyerte. De, ha ez még nem lenne elég hamarosan debütál a Disney+ csatornán Beyoncé új albuma, a Black is King, amelyen ugyancsak lesz egy szám, amelyen kislánya is közreműködik.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárcsemeték nyerték meg a genetikai lottót, akkor kattints a galériára!

Galéria / 9 kép Sztárgyerekek, akik megnyerték a genetikai lottót Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria