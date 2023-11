Mindig izgalmas, amikor egy sztár megújult külsővel debütál a világ előtt. Van, aki egészen bevállalós és szinte olyasmire vállalkozik, amivel teljesen megváltozik a külseje. Akadnak olyanok is, akik csak pár árnyalatnyi változást vállalnak be, legutóbb például Szabó Zsófi váltott sötétebb barnára – és milyen jól tette. Tom Cruise pedig nem hajszínt cserélt előző héten, hanem akkorára növesztette a loboncát, hogy szinte rá sem lehet ismerni.

Most Beyoncé debütált új külsővel: a már megszokott mézszőke tincseit cserélte le platinaszőkére. Mindezt a Renaissance: a Film by Beyoncé című filmjének premierjére időzítette. Az alkotás különlegessége, hogy nemcsak a főszerepet alakítja benne az énekesnő, hanem ő maga a producer és a rendező is. A film bemutatójára pedig egy igazán különleges, ezüst színű szettben jelent meg, egészen pontosan egy Versace ruhában. Mindezt egy ezüst kesztyűvel tette még különlegesebbé.

Yvette Noel-Schure, a könyv szerkesztője is megosztott néhány képet Beyoncé-ról, ám a kommentek között nem aratott osztatlan sikert. Egyesek szerint nagyon fehérnek tűnik a bőre, ami szinte érthetetlen, mások szerint nagyon Kim Kardashianra hajaz, míg vannak, akik fel sem ismerték a fotón, mintha teljesen megváltoztak volna a vonásai. Mások szerint viszont eszméletlenül jól áll neki ez a derékig érő, platinaszőke haj és remélik, hogy sokáig láthatják még így a világsztárt.

Köztük van Beyoncé is!

