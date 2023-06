Ott voltunk a varsói Beyoncé koncerten, ahol Tom Holland és Zendaya egy pillanatra ellopták a show-t

Beyoncé május 10-én, Stockholmban indította útjára a legújabb világkörüli koncertsorozatát, mely a hetedik nagylemeze, a kilenc Grammy-díjra jelölt „Renaissance” után kapta a nevét. Mivel az énekesnő utoljára 2016-ban turnézott szólóban, a rajongók azonnal lecsaptak a lehetőségre, hogy végre élőben (is) láthatják kedvencüket: a párizsi és marseille-i esemény jegyeit pár perc alatt elkapkodták, és több városban is plusz estéket kellett beiktatni a nagy érdeklődés miatt, például Londonban, Amszterdamban, Stockholmban, illetve Varsóban is.

Queen B egyébként éppen a lengyel fővárosban zárta le a turnéja európai szakaszát június 27-én és 28-án és erre a fináléra olyan sztárok is kíváncsiak voltak, mint Lizzo, az Eufóriával ismertté vált Hunter Schafer, ráadásul a sorozatbeli szerelme, Zendaya, továbbá a színésznő valódi párja, is. Bár Hollywood egyik kedvenc álompárja általában nem szívesen mutatkoznak a nyilvánosság előtt együtt (azért a Budai Várban romantikáztak egyet), hogy védjék a magánéletüket, Beyoncé kedvéért mégis kivételt tettek és a közönség soraiban buliztak a koncert alatt.

A róluk készült videókat elnézve pedig mindenki egyetért abban, hogy elképesztően aranyosak, ahogy Bey „Love On Top” című számának „you’re the one i love, you’re the one i need” („te vagy az, akit szeretek. te vagy az, aki kell nekem” – a szerk.) sorait éneklik egymásnak a PGE Narodowy stadionban. Sőt, akadnak a kommentelők között olyanok is, akik azt mondják, Tom és Zendaya párosa az, aki miatt még hisznek a szerelemben. Apropó happy end: Zendayáék mellett nem más figyelte a show-t, mint Beyoncé férje, Jay-Z, aki 15 évvel ezelőtt, 2008-ban vette feleségül az énekesnőt.

Az énekesnő közel két és fél órás műsora alatt többször is outfitet váltott, miközben előadta legújabb számait a „Renaissance” című albumjáról, de a setlisten természetesen helyet kapott több régi közönség-kedvenc is, mint például a „Crazy in Love” vagy a „Naughty Girl”. Beyoncé a nemrég tragikusan elhunyt Tina Turner emléke előtt is tisztelgett az ikonikus sztár „River Deep – Mountain High” számának előadásával, a „Break My Soul” című dala közben pedig több, Bey által sokra tartott színesbőrű nő neve futott végig a kijelzőkön a zeneiparból, mint például Nina Simone, Kelly Rowland vagy Lizzo, aki Tomékhoz hasonlóan a helyszínen bulizott június 27-én Varsóban.

„Ebben a pillanatban arra a gyermekkori énemre gondoltam, aki a Destiny's Child „Happy Face” dalát hallgatta és álomba sírta magát a zaklatói miatt…” – írta Lizzo később az Instagramján, ahol megtiszteltetésnek nevezte, hogy szerepelhetett Beyoncé „listáján.” Az énekesnő turnéjának központjában tehát a sokszínűség, az elfogadás ünneplése állt: nem véletlen, hogy a műsor kezdete előtt a szivárvány színeiben pompázó kivetítő várt a stadionba lépőket, amivel az énekesnő az LGBTIQ+ közösség iránti támogatását fejezte ki. És bár még a szimplán „csak” királynőként emlegetett Beyoncé sem képes irányítani az időjárást, június 27-én éppen egy valódi szivárvány alatt sétálhattak be az rajongói a stadionba.

Úgyhogy, ha valaki, hát Queen B biztosan tudja, hogy kell időzíteni! A fellépése végén pedig éppen annyira ikonikusan távozott, mint ahogy érkezett: a levegőben, egy fényesen csillogó ló társaságában.

Jöhet még pár emlékezetes pillanat Beyoncé karrierjéből?

