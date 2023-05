Gyászol a világ: 83 éves korában elhunyt Tina Turner

Tina Turner tizenkétszer kapott Grammy-díjat és többször jutalmazták Golden Globe-díjjal is 50 évig tartó sikeres karrierje során.



Az énekesnő és színésznő a hetvenes években robbant be a zenei világba az Ike & Tina Turner nevű zenekar tagjaként.

A nyolcvanas években aztán a rock and roll királynőjének is nevezett sztár megkezdte elképesztően sikeres szóló karrierjét, ami tele volt népszerű lemezekkel és nem egy kasszasiker filmmel.



2013-ban, 73 évesen minden idők legidősebb címlaplánya lett, és még ebben az évben házasságot kötött Ervin Bachhal.



A legenda halálát szóvivője jelentette be:



„Tina Turner, a Rock ’n’ Roll királynője ma, 83 éves korában, hosszú betegség után békésen elhunyt a svájci Zürich melletti Küsnachtban lévő otthonában. Vele a világ egy zenei legendát és példaképet veszített el.”

