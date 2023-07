Az egész világ Barbie-lázban ég, aki most ünnepli a szülinapját – lásd Selena Gomez – az Barbie témájú bulit szervez, még az is pink színt ölt magára a mozi kedvéért, aki amúgy nem viseli ezt a színt a mindennapokban és valószínűleg az is értesült a legújabb filmről, aki egy barlangban él. Nem véletlen, hogy az alkotás máris rekordot döntött, hiszen egy világkörüli turné előzte meg, aminek során Margot Robbie fantasztikus ruhakölteményekben jelent meg, lekoppintott számos ikonikus Barbie szettet. Az biztos, hogy a baba eddig is a legkelendőbb divatbabák közé tartozott, és ezek után sem lesz ez másképp. És bár számos konkurenciával kellett szembenéznie az évek során, Barbie mindig szilárdan tartotta a piacon a pozícióját. Tudtad például, hogy fiktív életrajza alapján Barbara Millicent Roberts a valódi neve és több mint 41 háziállata volt eddig?

Az alábbi kvízben még több mindent megtudhatsz a világ kedvenc babájáról, hajrá!

Mikor jelent meg az első Barbie a piacon? 1950-ben.

1959-ben.

1976-ben.

1989-ben. Ki a Barbie megálmodója? Ruth Handler

Steve Jobs

Asbóth Oszkár

Hellen Mirren Hol gyártották le az első Barbie-kat? Japánban.

Kínában.

Amerikában.

Angliában. Mikor van Barbie szülinapja? Január 1-jén.

Március 9-én.

Május 10-én.

Szeptember 1-jén. Mit viselt legelőször Barbie? Fekete-fehér csíkos fürdőruhát.

Pink overált.

Pink puffos báli ruhát.

Fehér szoknyát és pink felsőt. Mikor jutott el Barbie az űrbe, azaz mikor jelent meg az űrhajós baba? 1961-ben.

1965-ben.

1970-ben.

2000-ben. Mennyi Barbie babát adott el a Mattel az első évben? 30 ezer darabot.

100 ezer darabot.

300 ezer darabot.

1 millió darabot. Mennyibe került az első Barbie? 50 cent.

1 dollár.

3 dollár.

10 dollár. Hol nem dolgozott soha Barbie? Kifőzdében.

Méhészként.

Építőipari munkásként.

Spinning oktatóként. Mennyi testvére és unokatestvére van Barbie-nak összesen? 5

6

7

8 Igaz vagy hamis: Barbie és Ken 2004-ben szakítottak és 2011-ben, Valentin-napon jöttek újra össze. Igaz.

Hamis. Ki az a Todd? Barbie egyik testvére.

Ken egyik testvére.

Barbie kutyája.

Barbie apja. A Margot Robbie főszereplésével készült 2023-as Barbie film mellett mennyi Barbie film készült eddig? 10

38

43

51

