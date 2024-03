Jön a Barbie film második része? Most kiderült az igazság!

Bár az Oscar-átadón nem tarolt a Barbie, mivel az Oppenheimer és a Szegény párák zsebelte be a legfontosabb díjakat, azért a Mattel babájáról szóló film a mozipénztárakban viszont elképesztő rekordokat döntött tavaly. Ráadásul Billie Eilish és Finneas O'Connell azért hazavitték a legjobb betétdalért járó szobrot a What Was I Made For? című számukért, így a 22 éves énekesnő lett az Oscar történetének legfiatalabb kétszeres nyertese, ami azért elég menő, nem?

Szóval egyáltalán nem meglepő, hogy mindenki azt találgatja, vajon készül-e folytatása a közönség-kedvenc mozinak? Az Oscar-gála híres Vanity Fair-afterpartyján meg is kérdezték a film alkotóját, Greta Gerwiget erről, aki szerencsére jó hírrel szolgált a rajongóknak: „Nem utasítom el a dolgot, szeretném megcsinálni” – jelentette ki a rendező-forgatókönyvíró-producer, szóval úgy fest, hogy a jövőben még visszatérhetünk Barbielandbe.

Na persze azt azért tudni kell, hogy Greta egyáltalán nem hajlandó erőltetni a második részt, ha úgy érzi, nincs a történetben több, amit elmesélhetnének Barbie-ról. „Imádtam elkészíteni ezt a filmet. Szerettem a világot, amit felépítettünk és az összes színészt, aki szerepet kapott a Barbie-ban. Az elképzelés, hogy esetleg újra ezzel a csapattal dolgozhassak, nagyon izgalmas” – mondta.

Reméljük, ezek után az amúgy a visszavonulását tervező is kedvet kap ahhoz, hogy visszapattanjon Barbie pink szettjeibe, mert 2023 őszén a színésznő még arról beszélt, hogy ezt a filmet nem trilógiának álmodták meg, ő és Greta csupán egy mozi leforgatására összpontosítottak. Azt viszont nem tagadja, hogy az ikonikus baba története „ettől a ponttól milliónyi különböző irányba futhatna tovább”. Mi pedig ezerrel reménykedünk benne, hogy elindulnak a sok szál közül az egyiken és folytatják a sztorit.

