Nosztalgiázzunk! Így néznek ki most a Barátok közt régi szereplői

A Barátok közt egyértelműen az a magyar sorozat, amit az országban tényleg mindenki ismer. Sőt, megkockáztatjuk, hogy még ha nem is voltál rajongó, legalább egy időben nézted is és kíváncsian vártad, mi történik majd a karakterekkel. A sorozat 1998 és 2021 között futott, több mint tízezer része volt, ez pedig azt is jelenti, hogy rengeteg szereplő jött és távozott a Barátok közt 23 éves futása alatt.

Akadtak főszereplők, akik (szinte) az elejétől jelen voltak és hosszú évekig szerepeltek a képernyőn, valamint azóta is gyakran játszanak filmekben, sorozatokban, illetve olyanok is, akik az induláskor csatlakoztak, de már rég nem tértek vissza a Barátok köztbe. Most utánajártunk, mit csinálnak ezek a színészek, mi történt velük sorozatos szereplésük óta és hogy néznek ki most. Hoffer Eszter, Egres Tóni és Mátyás Tilda;

Kattints a galériára, ahol felfedjük, mi történt a "régi" szereplőkkel!

