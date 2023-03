Teljesen összetörtem: az anyukám az exvőlegényemmel kezdett el randizni

Természetesen minden párkapcsolatnak vannak buktatói, és semmi nem működik magától, ám az is biztos, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy egy szerelem hogyan ér véget, és a felek hogyan válnak el egymástól.



Persze nem muszáj jóban maradnunk az exünkkel, de azért van néhány íratlan szabály, ami illik betartani szakítás után.

Egyértelműen ezek közé a szabályok közé tartozik az, hogy a pár egyik tagja sem kezd romantikus kapcsolatot az ex barátaival vagy családtagjaival. Ehhez képest elképesztően extrémnek fog tűnni a következő sztori, amit egy 27 éves amerikai nő, Kate mesélt el a Redditen:



„Amikor Dave megkérte a kezemet, elképesztően boldog voltam, annak ellenére, hogy már akkor is voltak problémáink. Úgy gondoltam viszont, hogy érdemes helyrehozni a kapcsolatunkat, mert tényleg el tudtam képzelni a jövőmet vele. Pár hónappal a lánykérés után viszont végleg kiderült, hogy nem illünk össze, ezért közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk, de természetesen barátok maradunk, mert sokat jelentünk egymásnak” – kezdte a történetet Kate, majd így folytatta:

„Ezzel eddig semmi probléma nem is lenne, igaz? Pedig a dolgok csak itt kezdtek eldurvulni... Néhány hónappal később elkezdtem furcsállni, hogy anyukámról alig hallok valamit, pedig előtte minden egyes nap beszéltünk, és rengetegszer is találkoztunk. Ezzel szemben ebben az időben mindig lemondta a találkákat, és nem engedte, hogy átmenjek hozzá. Persze ezt nem így mondta, de éreztem, hogy mondvacsinált indokok miatt próbál lerázni, ami egyre rosszabbul esett. És bár egyáltalán nem tettem össze a képet, de Dave is teljesen eltűnt a radarról, pedig előtte naponta beszéltünk, annak ellenére, hogy már nem alkottunk egy párt. Dave eltűnését annak tudtam be, hogy talán fájdalmasabb neki a szakítás, ha tartjuk a kapcsolatot, ezt pedig még valamilyen szinten meghatónak is tartottam. Egészen addig, amíg váratlanul el nem mentem anyukámhoz, de ezt is azért léptem meg, mert már nagyon aggódtam miatta, nem értettem, hogy miért nem akar velem találkozni... Csakhogy ami, vagyis AKI a lakásában várt, arra egyáltalán nem voltam felkészülve. És hogy miért? Mert Dave nyitott nekem ajtót, ráadásul félmeztelenül. Teljesen lesokkolódtam, azt hiszem több másodpercig meg se szólaltam, csak néztem magam elé. Aztán persze iszonyatosan idegesen megkérdeztem Dave-et, hogy mit keres félmeztelenül az anyukámnál, ő pedig azonnal elszaladt, hogy felvegyen egy pólót. Közben az anyám is megérkezett, és elkezdett nyugtatni, hogy üljek le, ez nem az, aminek látszik stb. Végül leültem, és megkérdeztem újra, hogy mi történik itt? Kis idő elteltével bevallották, hogy a szakításunk után véletlenül összefutottak valahol, elkezdtek beszélgetni, és rájöttek, hogy egymás lelkitársai, szóval összejöttek. Olyan volt az egész, mintha csak egy rémálom lett volna, fel akartam kelni, azt gondoltam, hogy ez nem lehet igaz. Miután sírva elkezdtem velük kiabálni, elfutottam, és azóta sem válaszolok a hívásaikra és az üzeneteikre. Dave érdekel a történetben a legkevésbé, azonban úgy érzem, hogy ezzel elveszítettem az anyukámat, aki eddig nagyon közel állt hozzám, és akiről soha nem gondoltam volna, hogy ennyire önző, és képes így megbántani engem. Ezek után szó szerint bármit kinézek belőle... Mit gondoltok, túl szigorú voltam vele, és egy idő után szóba kéne állnom vele? Jelenleg úgy érzem, hogy erre soha többé nem leszek képes...”

Kate sztorijára persze azonnal elkezdtek érkezni a válaszok, és a legtöbben az ő pártján vannak, ám vannak néhányan, akik szerint egy idő érdemes lenne újra beszélni az anyukájával, hiszen anya csak egy van:



„Szörnyű, amit anyukád tett, ez vitathatatlan, ám nem gondolom, hogy örökre meg kéne szakítanod vele a kapcsolatot. Talán egy nagyon nehéz időszakon volt túl, gyenge volt és a volt vőlegényedben látta a menedéket...”



„Biztos vagyok benne, hogy anyukád rá fog jönni, hogy amit tett, az nagyon helytelen, és az anya-lánya kapcsolatnál egy férfi sem fontosabb... Adj neki időt, biztos, hogy szakítani fog az exeddel, és mindent meg fog tenni, hogy visszanyerje a bizalmadat!”



„Teljesen megértelek, ezután én sem tudnék SOHA megbocsátani az anyukámnak, mert, ha ezt megtette, akkor szó szerint mindent el tudnék róla képzelni, hiszen ennél nagyobb hátba szúrás nincs!”

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép 6 rémséges első randis sztori, amiről nem akarjuk elhinni, hogy tényleg megtörtént Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria