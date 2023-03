Azért szakítottam a pasimmal, mert a csillagjegyeink egyáltalán nem passzoltak: hibát követtem el?

Egy párkapcsolat soha nem egyszerű, hiszen bármilyen nagy a harmónia a két fél között, még akkor is rengeteg kompromisszumra, megértésre és szeretetre van ahhoz szükség, hogy a szerelem örökké tartson.



Ezek után pedig egyértelmű, hogy rengeteg ok vezethet egy szakításhoz, legyen szó megcsalásról vagy bármilyen megoldhatatlan problémáról... Az viszont egyáltalán nem szokványos, hogy valaki azért szakít a párjával, mert a csillagjegyeik nem illettek össze, igaz? Pedig a Redditen pont egy ilyen történetet mesélt el egy Lily nevű nő, aki maximálisan hisz az asztrológiában, és párjával is azért szakított, mert nem passzoltak össze ezo téren...

De mesélje el ő maga, mi is történt pontosan:

„Mindenek előtt tudni kell rólam, hogy hiszek az asztrológiában, és nagyon érdekel is a téma, ezért rengeteget olvasok róla. Persze ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy minden esetben aszerint élem az életemet, amit a horoszkópomon mond, ám sok dologban tud segíteni, például a párkeresésben is. Az ugyanis, hogy ki, milyen csillagjegyű, rengeteget elmond egy ember személyiségéről és szokásairól, az esetek többségében pedig ezek a dolgok tényleg be is jönnek, és már meg sem lepődök, hogy a dolgok miért nem működnek” – kezdte a történetét Lily, majd így folytatta:

„De akkor elmesélem, mi történt velem a közelmúltban, mert kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok... Elkezdtem randizni egy Zac nevű sráccal, akivel egy csodás első randit töltöttünk együtt. Általában egyébként az első randi előtt mindig lecsekkolom, hogy milyen csillagjegyű a srác, Zac esetében viszont ezt nem tudtam kideríteni, és megkérdezni sem akartam egyelőre, mert nem akartam, hogy bolondnak tartson. Az első találkozás fantasztikus volt, izzott köztünk a levegő, a srác pedig sziporkázott. Megnyerő volt, aki tisztában volt vele, hogy vonzó és karizmatikus, emellett vicces volt és elképesztően szórakoztató, ráadásul igen spontán volt, mert a megbeszélt randihelyszín után kitalálta, hogy hova menjünk tovább, ami szintén nagyon jól sült el. Másnap próbáltam elnyomni magamban azt, hogy biztos voltam benne, hogy a pasi tűzjegyű, ráadásul ezen belül is volt egy elég tuti tippem... Természetesen igazam is lett, mert nem bírtam ki, és megkérdeztem tőle, így kiderült, hogy Zac bizony Oroszlán” – folytatta a sztorit Lily, majd rátért arra, hogy neki pontosan mi is a problémája azzal, ha valaki Oroszlán...

„Azt tudni kell rólam, hogy Mérleg a csillagjegyem, így nagyon fontos számomra a nyugalom és a harmónia, így bár alapvetően sok Oroszlán ismerősöm és barátom van, de párkapcsolat terén tudom, hogy az a tűz, amit egy Oroszlán hoz a kapcsolatba, az épp annyira jó, mint rossz. Pontosan ezért már az elején tudtam, hogy egy Oroszlánnal elképesztően izgalmasok a mindennapok, de egyik pillanatról a másikra fordulhatnak át a dolgok egy érzelmi hullámvasútba. És bár magamban tudtam, hogy ennek nem biztos, hogy jó vége lesz, mégis úgy döntöttem, hogy belevágok egy kapcsolatba, méghozzá egy Oroszlán pasival. A dolgok eleinte tényleg hihetetlenül jól mentek, hatalmas lángon égett a kapcsolatunk, és azt éreztem, hogy őrülten szerelmes lettem rekordidő alatt. Aztán beigazolódott, amitől féltem... Oroszlánhoz híven Zac extra féltékeny típus, és szereti, ha MINDENT ő irányít. Persze ez egy ideig nagyon szexi, mert nőként szeretem, ha felnézhetek egy erős pasira, ám egy idő után kezdett terhes lenni az, hogy mindenbe bele akart szólni, ő viszont úgy érezte, hogy bármit megtehet. Ha ő elment a srácokkal bulizni, akkor nem volt probléma, hogy az ígéretével ellentétben csak reggel ért haza, ám amikor én mentem el nagyritkán a barátnőimmel szórakozni, akkor folyamatosan hívogatott, és addig nem hagyott békén, amíg nem mentem haza jó korán... Ez pedig csak egy probléma volt a sok közül, Oroszlán lévén ugyanis az irányításmánián kívül Zac imád flörtölni, hiszen szereti, ha rajonganak érte a nők, ez pedig bevallom, nagyon bántott. Ráadásul elkezdtem paranoiás is lenni, nem tudtam, mikor mond igazat és mikor hazudik, mert sajnos egy kiváló színészi képességekkel rendelkező srácról beszélünk, aki bárkit meg tud győzni bármiről percek leforgása alatt. A kapcsolatunk így extra gyorsan szélsőségessé vált; az egyik pillanatban a világ legboldogabb embere voltam, a másikban kilátástalannak láttam az életemet. Tudtam, hogy ez így nem normális, tudtam, hogy bár amikor minden rendben van, akkor ez a szerelem a legjobb dolog a világon, de soha nem volt középút, és tudtam, hogy nem is lesz, hiszen egy Oroszlánnal járok... Épp ezért meghoztam életem legnehezebb döntését, és bár szerettem őt, tudtam, hogy ezt nem bírnám elviselni egy életen át, nekem nem ilyen kapcsolatra van szükségem, az időmet pedig nem szeretném húzni. Így szakítottam, mondhatni Zac horoszkópja miatt... Azóta eltelt pár hónap, és még mindig rendszeresen beszélünk, hiányzunk egymásnak, és nem is lett új kapcsolatunk... Mit gondoltok, jó döntést hoztam?”

Nektek mi a véleményetek, Lily jól tette, hogy szakított az Oroszlán csillagjegyű pasijával?

