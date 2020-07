Árpa Attilát megműtötték: a kórházból üzent, hogy érzi most magát

Árpa Attila mindig is aktív életet élt. Az amerikai foci, a motorozás, a rendszeresen kondi edzések mellett számos extrém sport is játszik nála. Nem is beszélve a színész szakmáról, amely olykor szintén tartogathat meglepetéseket. Attila tavasszal az RTL Klub műsorán futott Álarcos énekes című műsorban is látható volt, ahol amellett, hogy piszkosul jól énekelt, megmutatta, hogy bizony tényleg rengeteg energia van benne – szinte felrobbantotta a színpadot! A színész keresztszalagja egy korábbi forgatáson sérült meg, ám mivel a jövőben sem szeretett volna lemondani a sportról és az aktív életről, ezért úgy döntött, hogy átadja magát a profiknak és kés alá fekszik.

Húsz év amerikai foci, lovaglás, bunyó, motorozás, síelés ... eddig megúsztam. Ma utolért a sors. Keresztszalag műtéten túl.

Attila a műtét után tette közzé a fotót, amely után csak úgy záporoztak a jókívánságok, illetve a kérdések, hogy minden rendben zajlott-e. Így a színész úgy döntött, hogy egy videóüzenetben köszöni meg azt a mérhetetlen sok kedves szót, amire nem is számított.

Mielőbbi felépülést kívánunk!

Galéria / 10 kép 9+1 kevésbé ismert sorozat, amit egy hétvége alatt megnézhetsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria