5 apró mozdulat, amivel azonnali szimpátiát válthatsz ki másokból: tudat alatt hatnak

A nonverbális kommunikáció sokkal erősebben hat ránk, mint a szavak, éppen ezért a testbeszédeddel sok mindent üzenhetsz és befolyásolhatsz úgy, hogy közben meg sem szólalsz. Most elmondjuk, hogyan kelthetsz szimpátiát a másodperc töredéke alatt!

Tükrözés

Amikor valakinek a mozdulatait másolod, azaz visszatükrözöd, az tudat alatt a szimpátia jelét hordozza. Tehát, ha valakire jó benyomást szeretnél gyakorolni, akkor tükrözheted a mozdulatait. Ha például megemeli a poharat, te is megemelheted, amikor hozzáér az asztalhoz, te is hozzáérhetsz, de arra azért figyelj, hogy a másolás ne legyen groteszk, mert fel fog tűnni, és nem az a cél, hogy az élő tükörképe legyél a veled szemben ülőnek.

Szemkontaktus

A szemkontaktus alapvető bármilyen személyes kommunikáció során, de ha bizalmat akarsz kelteni, akkor kifejezetten érdemes figyelni rá. Az viszont fontos, hogy ne farkasszemet nézz a másikkal, és ne is bámuld, mert könnyen zavarba hozhatod, és az ellenkezőjét éred el annak, amit szeretnél. Beszéd közben az a természetes, ha néha félre nézünk, majd visszapillantunk a másikra. Ha a helyzethez illik, akkor egy mosollyal is megspékelheted a szemkontaktust, ami barátságossá teszi az arcodat.

Lábfej tartása

Apró mozdulat, de szintén tudat alatt hat az emberekre az, amikor a lábfejetek egymás felé néz. Figyeld meg, amikor két ember beszélget, és kölcsönös a szimpátia, akkor a lábfejeik egymás felé fordulnak. Amikor viszont az egyik kilépne a helyzetből, a lábfeje jellemzően kifordul – akkor is, ha a törzsével a beszélgetőpartnerével szembe fordul.

A fej oldalra billentése

A figyelem és az érdeklődés jele, ha a fejedet enyhén oldalra billented. Nem kell nagyon, csak egy egészen picit. Ez azt sugallja a másiknak, hogy figyelsz arra, amit mond, aki pedig figyel, szimpátiát vált ki, hiszen érdeklődést mutat. Habár a beszélgetés közben rendszerint akaratlanul is bólintunk, amikor mi vagyunk a hallgatóság, de érdemes erre is figyelned, mert ezzel nyomatékot adhatsz annak, hogy nemcsak figyelsz, hanem egyet is értesz azzal, ami épp elhangzik.

Mosoly

A mosoly és a nevetés univerzális jele annak, hogy megvan a szimpátia két ember között, éppen ezért ne fukarkodj a mosollyal, ha valakit a szimpátiádról szeretnél biztosítani. Amikor valaki rád mosolyog, szinte automatikusan visszamosolyogsz rá, és sokkal hamarabb tudtok kapcsolódni, mintha póker arccal kommunikálnátok. Ha a beszélgetésbe még egy-egy poént is be tudsz illeszteni, ami megnevetteti a másikat, akkor nyert ügyed van!

