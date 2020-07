Néhány hónappal ezelőtt végleg befejeződött a Modern család forgatása, ami a színészek számára ugyan valaminek a végét jelentette, de egyúttal egy új kezdetet is. A főszereplők többsége már elkezdett nézelődni új munka után: a Philt alakító Ty Burrell korábban elmondta, hogy most már inkább a produceri feladatokat próbálná ki, míg Sofia Vergara, aki Gloriát játszotta, jelenleg egy tehetségkutató zsűrijeként dolgozik. A Mitchet játszó Jesse Tyler Ferguson életében viszont most a családi élet kerül a középpontba, ugyanis megszületett gyermeke!

A színész már hosszú évek óta él együtt Justin Mikitával, akivel a kezdetektől fogva komoly volt kapcsolatuk. Amikor pedig kiderült, hogy befejeződik a Modern család, egyértelmű volt számukra, hogy elérkezett a gyermekvállalás ideje. A hírt a menedzserük erősítette meg:

Jesse és Justin 2020. július 7-én üdvözölhették családjukban a kis Beckett Mercer Ferguson-Mikitát. Az újdonsült szülők nagyon boldogok, és izgatottan várják, milyen kalandok várnak rájuk most, hogy háromfős család lettek.

A részletekről nem számoltak még be, ahogy egyelőre babafotót sem mutattak, de úgy fest, hogy béranya segítségével született meg kisfiuk. Ezt megelőzően egy hatalmas babaváró bulit csaptak, ahová persze a Modern család színészeit is meghívták. A kerti parti felejthetetlenre sikerült, és jól látszik, hogy Jesse Tyler Fergusonék alaposan kitettek magukért.

