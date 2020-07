Már a sorozat alatt is egyre dögösebbé változott a Modern család mindenkinél okosabb, Geek csajsziját alakító . Bár szerepe szerint nem öltözött a legdivatosabban, és nem is igazán szexisége volt a fő ismérve, a való életben igazi bombázó, aki szívesen mutatja meg formás alakját, például az Instagramon is.

A közönség sötétbarna és fekete hajjal látta eddig csak a 22 éves sztárt, aki úgy döntött, ideje stílust váltani, és vadító platinaszőkére festette tincseit.

A bombázó színésznő annyit fűzött viccesen az új haját bejelentő fotóhoz, hogy "Közeleg a tél", utalva arra, hogy ezzel a színnel akár Khaleesi is lehetne a Trónok harcában.

A rajongók egyre izgatottabbak, hogy vajon egy új szerep miatt vállalta-e be a sérócserét.

