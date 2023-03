Angelina Jolie szándékosan Brad Pittet utánozza? Bizonyítékot is találtak rá

A 47 éves gyönyörű színésznő a mai napig bíróságra jár a gyerekek felügyeleti jogát illetően, állítása szerint ugyanis fizikailag és verbálisan is bántalmazta Maddox fiukat. Ám most nem emiatt, hanem nagyra törő tervei miatt került ismét középpontba. Jolie új divatmárka alapításában gondolkozik, ami azért is érdekes, mert volt férje pár hónapja adta a nevét egy luxus ruházati cikkeket gyártó céghez. Egy bennfentes szerint Atelier Jolie néven szeretné elindítani saját cégét, amelyet a sztár képviselői is kommentáltak:

Angelina már több, mint egy éve dolgozik ezen a projekten, és reméli, hogy a márkája nevét jóváhagyják, hogy végre belekezdjen az új vállalkozásába.

A bennfentes azt is elárulta, hogy Jolie márkája nem kizárólag ruhákra korlátozódna, hanem egyedi ékszerekre is. De a kínálatban elvileg lesz ágynemű és egyéb háztartási kellékek is.

A fenntartható divat hatalmas szószólója, és a márka erre fog nagy hangsúlyt fektetni.

Egy külföldi lap szerint azonban Jolie nehézségekbe ütközhet új vonalának neve miatt, mivel a márkanév már létezik. A New York-i művésznő, Omnaia Jolie Abdou rendelkezik az Atelier Jolie nevet használó oldallal, ahol a műalkotásait lehet megtekinteni.

Jolie egyébként nem először próbálkozik az üzleti életben. 10 évvel ezelőtt indította el a Style of Jolie ékszercsaládját, amelynek utolsó nagyobb kollekciója 2018-ban jelent meg. Még 2021 februárjában Jolie a brit Vogue-nak beszélt terveiről, ahol elárulta, hogy mindent megtesz a régebbi megjelenések újrahasznosításáért, illetve az időtlen dizájnokra összpontosít. Angelina azt is mondta, hogy a termékek újrafelhasználása és a vintage boltokból történő vásárlás a fenntarthatóbb jövő felé vezető út részét képezi.

