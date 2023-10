Azonnal dobj el mindent: Angelina Jolie Budapestre költözik!

Valljuk be, az utóbbi években leginkább azért beszéltek az emberek -ról, mert Brad Pittel való válása hihetetlenül botrányosra sikerült, és a legtöbbször csak azért születtek a színésznővel kapcsolatban cikkek, mert egy újabb sokkoló részlet derült ki a tökéletesnek gondolt házasságáról.



Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy végre visszatér a filmek világába, méghozzá nem is akármilyen szerepben! A gyönyörű színésznő ugyanis a világhírű operaénekesnő, Maria Callas bőrébe fog bújni, ráadásul a filmet Magyarországon, azon is belül Budapesten fogják forgatni több hónapon keresztül!



Angelina egyébként nem most először fog Magyarországra látogatni, 2010-ben ugyanis itt forgatta A vér és méz című filmet is, ami az első olyan produkció volt, amit az addig csak színésznőként tevékenykedő sztár rendezett.



Bár ez az új projekt egyébként extra titkos, már azt is tudni, hogy Angelina legkisebb gyermekeivel (Shilo, Vivienne, Knox) fog Budapestre érkezni, és egy magánházban fognak élni a forgatási hónapok alatt. Az biztos, hogy már alig várjuk az első képeket a cuki családról, amint Budapest utcáin sétálnak...



Ha pedig további érdekességekre vagy kíváncsi Angelinával kapcsolatban, akkor tuti, hogy érdekelnek a nevelési elvei!

