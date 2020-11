„Tudod…2020 van!” – Alec Baldwin felesége, Hilaria a sérülése miatt nem tudja ellátni gyerekeit

Ahogy azt mi is megírtuk, szeptemberben megszületett Alec Baldwin és felesége ötödik gyermeke is, sőt, nem sokkal a legkisebb családtag érkezése után azt is elárulták, hogy simán bevállalnák a következőt is, ha úgy hozná az élet. Nos, most azonban bőven elég Hilarianak az öt gyermeke és a férje ellátása is, ugyanis a minap baleset érte. Futás közben, egy autós miatt kellett óvatosabbnak lennie és letérnie a megszokott útról, azonban, amikor visszatért elesett, majd eltörte a bokáját.

Tegnap eltörtem a bokám… tudod, 2020 van! … Butaság volt, frusztrált és szomorú vagyok… de elhatároztam, hogy pozitív leszek és a lehető leggyorsabban meggyógyulok. Nehéz, mert nem tudok gondoskodni a gyerekeimről – sok minden más mellett.

A gyerekek márpedig erősen igénylik az anyai törődést, Carmen 6, Rafael 5, Leonardo 3, Romeo 2 éves, míg a legkisebb, Eduardo még csak alig pár hónapos. Alig egy nappal korábban még az edzős videójától volt hangos a követőtábora, Hilaria ugyanis elképesztő formában van. Korábban elárulta, hogy jógával, futással és barre-edzésekkel tartja formában magát, és persze az öt gyerek körüli teendők miatt állandó jövés-menésben van. Most azonban kényszerpihenőre ítélte az élet – és a törött bokája.

Vannak, akiknek bejött 2020...

Galéria / 6 kép Sztárok, akik a legtöbbet kerestek 2020-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria