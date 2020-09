A 62 éves Alec Baldwin nem zárkózik el a hetedik gyermek gondolatától sem

Hollywoodban nem lehet elég korán elkezdeni a showbizniszbe való betörést. Nos, Alec és Hilaria Baldwin szeptember 8-án született fia, Eduardo már túl van néhány címlapon, begyűjtött jó néhány lájkot a közösségi médiában, most pedig a The Ellen DeGeneres Show vendége volt – pontosabban a szülei, azonban a figyelem egyértelműen rá irányult. Pedig sztori is volt bőven, ugyanis Ellen lelkesen faggatta a színészt kisfia születésének körülményeiről, így derült ki az is, hogy Alec, miközben felesége vajúdott, megállt bedobni egy pizzát. A műsorvezető pedig kénytelen volt feltenni a kérdést, amire már sokan várták a választ: szóba jöhet esetleg egy újabb gyermek is a jövőben? A válasz pedig a színésztől megszokottan, igazán frappánsra sikerült...

A feleségem igazi gyűjtögető, néhány ember autókat gyűjt, vagy más műkincseket, a feleségem babákat.

A kérdés tehát nyitott, mindenesetre úgy tűnik, hogy egyáltalán nem zárkóznak el a gondolattól, hogy bővüljön még a család. A párnak már öt közös gyermeke van, a szeptemberben született Eduardo, a 2 éves Romeo, a 3 éves Leonardo, az 5 éves Rafael és a 6 éves Carmen. A színésznek pedig van egy lánya is, Ireland Baldwin, aki a Kim Basingerrel való házasságából született.

Ha kíváncsi vagy a teljes interjúra, itt megnézheted:

