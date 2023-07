A vőlegényemet lopással vádolja a saját anyja, mert egy médium ezt mondta neki

A családi viszonyok sokszor nem egyszerűek, ám a legtöbb esetben mindenki azon van, hogy ne legyenek hosszantartó konfliktusok, főleg a legközelebbi hozzátartozókkal. Vannak azonban olyan megmagyarázhatatlan esetek, amire nehéz bármit is mondani, és ha nem mesélte volna el nekünk egy konkrét ember, akkor el se hinnénk, hogy ez tényleg megtörtént...



A következő sztori is valami ilyesmi, a Redditen ugyanis az egyik felhasználó egy különös beszámolót írt egy családi konfliktusról, ami rengeteg ember figyelmét felkeltette, nem véletlenül... De mesélje el a történetet az, akivel megtörtént az eset, akit innentől kezdve nevezzünk mondjuk Lilinek:



„Egy egyáltalán nem megszokott történetet szeretnék elmesélni, amit – sajnos – nem én találtam ki... De hol is kezdjem...?” – mondta Lili, majd így folytatta:



„Tomival még az egyetemen ismerkedtünk meg, és már az első percben tudtam, hogy különleges kapcsolat van közöttünk. Ez be is igazolódott, mert rövid időn belül összejöttünk, a diplomaosztónk után pedig rögtön össze is költöztünk. Mindent imádtam és persze imádok Tomiban, az anyukája viszont mindig is furcsának tűnt nekem. Persze kedves és gondoskodó, de már az első találkozásunkkor közölte velem, hogy a médiuma előre megmondta, hogy én belépek az életükbe, szóval egyáltalán nem lepődött meg a megismerkedésünkön... Egy ideig azt hittem, hogy viccel, de Tomi aztán elmagyarázta nekem, hogy az édesanyja heti rendszerességgel jár egy médiumhoz, aki valószínűleg kihasználja az anyukája jóhiszeműségét, és azért, hogy soha ne unja meg, egyre cifrább dolgokat mond neki... Ezt persze egyáltalán nem vettem komolyan, mindaddig, amíg a leendő anyósomhoz (Tomi azóta megkérte a kezemet) valaki be nem tört a minap. Miután kihívták a rendőrséget, és megállapították, hogy csak készpénz tűnt el, és mivel egyértelműek voltak a betörés jelei, ezért nyilvánvalóan nem olyan ember volt a tettes, akinek kulcsa van a házhoz. A történtek miatt én és Tomi is nagyon sokat idegeskedtünk, és szerettünk volna megbízhatóbb riasztórendszert és zárt szerezni az anyósoméknak, amikor is jött a második sokk; a vőlegényem anyukája ismét elment a médiumhoz, hogy megkérdezze, ki volt a tettes, amire a médium azt válaszolta, hogy Tomi, vagyis a saját fia. És nem, az anyósom ezen nem nevette el magát, annyira megbízik ugyanis a médiumban, hogy elhitte, amit mondott. Szerencsére Tomi anyukája nem vádolta sokáig a saját gyermekét a lopással, a család egésze ugyanis nagyon határozottan kiosztotta az anyósomat, hogy térjen most már észhez, sőt, több családtag, többek között az apósom és Tomi is megtiltották neki, hogy még egyszer elmenjen ahhoz a bizonyos médiumhoz (aki egyébként valószínűleg tisztában volt vele, hogy Tomi ellene dolgozott, és azon volt, hogy az anyukája többet ne járjon hozzá, valószínűleg ezért akart bosszút állni). Az anyósomnak szerencsére megjött végül az esze, és bocsánatot is kért a fiától, azt mondta, hogy a médium teljesen átmosta az agyát, hogy senkiben ne bízzon meg... Bár a dolog jó véget ért, és a vőlegényem anyukája soha többé nem megy ahhoz a médiumhoz, érdemes vigyázni, és soha nem szabad hagyni, hogy egy médium (vagy BÁRKI) egymás ellen fordítsa a legközelebbi családtagokat!”



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 5 kép Királyi családtagok a jordán herceg esküvőjén Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig továbbra is érdekel a család téma, akkor ezt se hagyd ki:

Galéria / 11 kép Gazdag családok alkalmazottai felfedték leghihetetlenebb történeteiket Megnézem a galériát