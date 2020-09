Egy év eltelt, de a Trónok harca rajongói még mindig nagyon csalódottak - te is köztük vagy?

Egy éve, 2019. május 19-én még az volt a legfőbb gondunk, miért kellett ILYEN befejezést kapnia a világ egyik legeslegjobb sorozatának. Milliók akadtak ki akkor a finálé miatt, és írtak petíciót a készítőknek, hogy forgassák újra az utolsó részt - persze más végkimenetellel.

Abba azért hihetetlen belegondolni, hogy egy év eltelt azóta, amióta tudjuk, hogy Daenerys Targaryent szerelme, rokona, Jon Snow gyilkolja meg, vagy hogy Bran Stark lett végül az uralkodó... És egyáltalán, 365 nap eltelt azóta, hogy tövig rágtuk a körmeinket, majd mérgünkben átkoztuk a napot, amikor beleszerettük a sorozat összes karakterébe...

De visszatérve ahhoz a bizonyos petícióhoz: hiába gyűlt össze több, mint egymillió! aláírás, hiába akarták a rajongók, hogy készüljön vadiúj befejezés "hozzáértő" írókkal, ez nem valósult meg, ráadásul Sophie Turner (Sansa Stark) és Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) is szót emeltek az újraírás ellen.

Az írók, David Benioff és Dan Weiss ugyan beismerték, hogy nem voltak felkészülve ekkora felelősségvállalásra - ezt meg is lehet érteni.

Most pedig, egy évvel a finálé után a befejezés körüli balhé csitult, ám az apátia még mindig nem, a Twittert pedig az évforduló alkalmából elárasztották a Trónok harca-rajongók nosztalgikus - és persze ismét mérgelődő - üzenetei. Ezeket máris mutatjuk, és akkor is, ha a befejező rész lett a sorozat legrosszabbul értékelt része, és egyben a modern tévézés legrosszabb sorozatbefejezéseként vonult be a filmtörténelembe, érdemes a jó dolgokra is gondolni: a Starkok életben maradtak, sőt, Bran király lett, Sansa Észak királynőjévé vált... Ja, és Kit Harington pedig visszatér, méghozzá a Marvel univerzumban!

De most jöjjön egy kis nosztalgia a Twitteren!

És mutatjuk az abszolút kedvenceinket is:

Ne bánkódj: nemsokára más filmekben is feltűnnek majd a legnagyobb kedvenceid Westerosból!

