A macskanevelés kulcsa a türelem

Amikor egy cica nem érzi jól magát, elbújik, visszahúzódik az érintéstől, minden kis zajra összerezzen, és gyakran odakap, ha hozzáérünk. Az ösztönei azt diktálják ilyenkor, hogy védje meg magát, keressen menedéket, ne mutassa a külvilág felé, hogy nincs jól, mert akkor könnyebben prédává válik. Vadállatként viselkedik.

Az egészséges, kiegyensúlyozott, vidám macska sokkal nyitottabb a környezetében lévő emberek felé, szívesen odasimul hozzájuk, enni kér, ha éhes, nyugodtan alszik akár a megszokott zajban is és dorombolva bújik össze gazdáival. A jól tartott cicából szeretnivaló társállat válik, ehhez azonban arra van szükség, hogy megkapja a megfelelő testi-lelki gondoskodást.

forrás: Whiskas

A vidám és kiegyensúlyozott macska jól táplált, mozgékony és együttműködő

Bánszky Noémi macska tréner, állatasszisztált terapeuta szerint a macskák nyugtalan viselkedésének okát első körben állatorvos segítségével célszerű kideríteni, és ha az egészségükkel minden rendben van, akkor érdemes az otthoni környezetüket és nevelésüket is átgondolni. Az egészségük megőrzéséhez a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék és mozgás, illetve a nyugodt, szeretetteljes környezet is hozzátartozik, ugyanakkor fontos, hogy sikerélmények és új ingerek is érjék őket. A kertes házban élő macskáknak a természet közelsége folyamatosan új tapasztalatokat jelent, a vadászat izgalma pedig komoly sikerélményekkel jár. A lakásban élő házikedvencek számára azonban mindezeket a gazdájuknak kell biztosítani, és ennek kiváló módja lehet a cicák játékos nevelése.

forrás: Whiskas

A táplálkozás, a mozgás és a pihenés egyensúlya a macskák életében is alapvető fontosságú ahhoz, hogy hosszú életűek maradjanak. Sokakban él az a tévhit, hogy a macskák szeretik a házikosztot, de a kizárólag hússal vagy tejjel táplált cicák szervezete komoly emésztőrendszeri károsodásokat is szenvedhet. Bár rajonganak a tejtermékekért, nem minden macskatartó van tisztában azzal, hogy a felnőtt macskák laktózérzékenyek, és nem képesek ezeket megemészteni. A csak hússal táplált házikedvenceknél pedig felborulhat a vitamin- és ásványi anyag háztartás egyensúlya: a zsírban oldódó, tehát a vizelettel nem ürülő A- és D-vitaminokból sokkal több juthat így a szervezetükbe a szükségesnél, miközben számos antioxidánshoz és ásványi anyaghoz nem jutnak hozzá elegendő mennyiségben. A Whiskas macskatápot úgy alkották meg a Waltham Állatorvosi Kutatóközpont szakemberei, hogy minden szükséges tápanyagot tartalmazzon a macskák egészséges fejlődéséhez és egészségének hosszú távú megőrzéséhez, még idősebb korukban is. A csomagoláson található adagolási útmutató segítségével a cicák korának, súlyának, és aktivitásának megfelelő mennyiségű tápanyagot biztosíthatunk kedvenceink számára – nagyon sokféle ízben. A macskák ugyanis igazi ínyencek: imádják a halas, húsos, szaftos és száraz falatokat is, csak finom és változatos legyen!

forrás: Whiskas

A cicák nevelése pedig ne feladatteljesítés, hanem jókedvű, de következetes, közös játék legyen – javasolja a macska tréner. Jutalomfalatokkal, simogatással, dicsérettel, pozitív megerősítéssel járó türelmes gyakorlással megtaníthatjuk cicánkat arra, hogy nyugodtan várja, míg elkészítjük neki az ételt, az ölünkbe vagy a székre ugorjon, ha kérjük tőle és szívesen bemásszon még a hordozóba is ahelyett, hogy a szekrény alá menekülne, amikor állatorvoshoz megyünk!