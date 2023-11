A korona: most eláruljuk, hogy mi volt igaz és mi fikció a 6. évadában

A rajongók legnagyobb örömére a Netflix november 16-án tette fel A korona című sorozat 6. évadának első négy epizódját. És bár a folytatásra, azaz a többi 6 részre egészen december 14-ig várni kell, ettől függetlenül már bőven van miről beszélni a széria kapcsán.

A streaming szolgáltató népszerű drámasorozata egyre közelebb kerül a jelenhez, és ezzel egyenesen arányosan kezd benne elmosódni a tények és a fikció közötti határvonal. A nézők közül pedig sokan nem tudnak különbséget tenni a valódi királyi család és a szériában szereplő monarchia között. Már a korábbi évadok kapcsán is felmerült az, hogy nem ártana kicsit helyretenni A koronában lévő fikciós szálakat, de a Netflix még mindig nem tett lépéseket az ügyben! Ez a probléma pedig a hatodik évad kapcsán már igencsak szembetűnő, már csak azért is, mert az 1997 nyarán játszódó epizódokban látottakra, azaz Károly herceg és Camilla Parker Bowles egyre komolyabbra fűződő kapcsolatára, és Diana hercegné és Dodi Fayed románcára elég sokan emlékeznek az akkori hírekből, a Párizsban történt tragikus autóbalesetről nem is beszélve.

Ezért úgy gondoltuk, hogy következzen 7 olyan részlet A korona 6. évadából, melyek bár részben a fantázia szüleményei, mégis vannak benne olyan szálak, aminek valóságalapja kimondottan nagy!

Galéria / 7 kép Mi a tény és mi a fikció A korona 6. évadában?! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A királyi családok nem egyszer megihlették már a filmesek fantáziáját, és bár sokszor tényleg elég sok valós szál is belekerül egy-egy történetbe, azért Hollywood még mindig a szárnyaló fantáziára támaszkodik szívesebben!

Galéria / 10 kép A 10 eszeveszett dolog, amit a popkultúra elhitetett velünk a királyi családok kapcsán Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.