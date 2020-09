A Beckham-család több tagja is koronavírusos lett, de ez csak most derült ki

David és sem úszták meg a koronavírust! A pár állítólag még márciusban kapta el a betegséget Los Angeles-ben, utána pedig megfertőztek néhány embert - többek között a személyzetük néhány tagját. Ez azért lehetett, mert a lappangási időszakban még elég sok helyre elutaztak és nagyon sok emberrel találkoztak.

Beckhamék Los Angelesből repültek haza a UK-ba, hogy Brooklyn fiuk 21. szülnapját Cotswolds-ban ünnepeljék meg március 4-én. Hatalmas bulit tartottak neki rengeteg emberrel és sztárfellépőkkel...Majd 5 nappal később visszarepültek Floridába, hogy Beckham új focicsapatát ünnepeljék, végül március 19-én hazatértek Cotswolds-ba, és ott kezdték meg a karantént.

Erre nem számítottunk! A Barátok Közt szereplőit is utolérte a koronavírus Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Egy bennfentes szerint Miamiban kezdte magát a házaspár rosszul érezni, fájt a torkuk és hőemelkedésük volt. De állítólag rémálom volt az egész: Victoria odautazott férjéhez a gyerekekkel, Beckham üdvözölte a rajongókat, rengeteg emberrel kezet fogott.

Ám amikor Vic és David lebetegedtek, majd velük együtt a sofőrök, a testőrök is, Victoria pánikba esett, és több, mint két hét karanténba tették magukat. Be is tartottak szigorúan minden előírást, de érthető módon nagyon aggódtak, hiszen valószínűleg "szuperterjesztők" voltak, sok embernek adhatták át a vírust.

Gáspár Laci elkapta a koronavírust! Elárulta, hogy érzi magát most Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Sőt, a felgyógyulásuk után csomagokat is küldtek az alkalmazottaknak, akik közül kettő volt nagyon rosszul a vírus miatt.

A felépülésük után minden létező módon leteszteltették magukat, és amikor biztos volt, hogy makk egészségesek, akkor utaztak csak nyaralni Olaszországba és Görögországba.

Galéria / 5 kép 5 híres ember, akinek a mentális állapotán még többet rontott a koronavírus járvány Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria