Úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány úgynevezett második hulláma valóban életbe lépett, az elmúlt napok eseményeit nézve pedig az RTL Klub műsorait sem kíméli. Előbb kiderült, hogy az Álarcos énekes nyomozója, Gáspár Laci produkált pozitív COVID–19 tesztet, aminek köszönhetően a harmadik és negyedik adásban nem lesz látható, hiszen jelenleg is házi karanténban van. Majd alig pár óra múlva érkezett a következő szomorú hír, hogy a Konyhafőnök VIP forgatását is leállították, ugyanis az augusztus eleje óta tartó forgatás egyik közreműködőjének tesztje pozitív lett. Most pedig itt a legújabb hír: határozatlan időre a Barátok Közt forgatása is leáll, szintén egy pozitív teszt miatt.

Hétfőtől bizonytalan időre leáll a Barátok közt forgatása, mert a sorozat egyik közreműködőjének COVID tesztje pozitív lett. A sorozat április 27-től kezdte meg ismét a forgatást a gyártó által bevezetett szigorú egészségügyi biztonsági szabályok betartása mellett. A sorozat tagjainak PCR tesztelését és a helyiségek fertőtlenítését megkezdik.

Azt, hogy pontosan ki érintett a pozitív tesztben, azt nem tudni, az azonban bizonyos, hogy alig három hete annak, hogy a stáb és a színészek kiélvezhették kéthetes nyári szünetüket, így most nem feltétlenül készültek egy újabb pihenőre. Azonban első a biztonság! A csatorna hozzátette, hogy amennyiben minden közreműködő két negatív PCR teszttel rendelkezik, a forgatás folytatódik.





