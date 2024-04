88 évesen házasodtam össze egy régi osztálytársammal, akivel az osztálytalálkozón jöttünk össze

Ritkán hallunk olyanról, hogy valaki 90-hez közeledve talál rá az igazira, mi több, még hivatalosan össze is házasodik vele. Pedig akadnak kivételek, mint amilyen Elaine Hall és Roland Passaro szerelme is, akik 80 felett döntöttek úgy, hogy kimondják a boldogító igent a gyerekeik, az unokáik és a dédunokáik jelenlétében.

A pár a Washington Postnak mesélte el a személyes történetét, amely az 1950-es években kezdődött, amikor egy gimibe jártak és néhány utcányira laktak egymástól. Aztán 2003-ban újra találkoztak az 50 éves osztálytalálkozón, de csak néhány hónapja döntöttek úgy, hogy összekötik az életüket.

„Mai szóhasználattal élve azt mondhatnánk, hogy dögös volt. Ő volt a legokosabb lány az osztályban, minden kérdésre tudta a választ”

– mesélte a 88 éves Roland a magazinnak, aki azt is hozzátette, hogy gyakran táncoltak együtt Elaine-nel a YMCA koncertjein.

„Roland olyan jóképű volt, amennyire csak lehetett, ő volt a sztárjátékos, minden lány odavolt érte. De engem is kedvelt mindig” - tette hozzá Elaine.

A férfi bevallotta, hogy akkoriban még túl fiatalnak érezte magát ahhoz, hogy bárki mellett is kitartson, később azonban rátalált a szerelem: megnősült, gyerekei születtek, majd profi baseball játékos lett, később pedig a miami légitársaságnál dolgozott. Roland első felesége négy évig küzdött a rák ellen, majd elhunyt, egy évvel korábban pedig eltemette fiát, Johnt is. Elaine pedig újságíró lett, ő is férjhez ment, született három gyermeke, ám hamar elvált férjétől és egyedül nevelte fel a gyerekeit.

A nő arra is visszaemlékezett, hogy a 2003-as osztálytalálkozón való részvételről a családja megpróbálta lebeszélni, de jól tette, hogy végül elment, mert itt megint közelebb került egykori barátjához. Mint mondta, érezte a vonzalmat kettejük között azon az estén, sőt puszival köszöntek el egymástól. Ezután hónapokon keresztül tartották a kapcsolatot telefonon keresztül, míg Elaine végül Miamiba költözött, hogy Rolanddal éljen. Csak nemrég, 2023 októberében döntöttek úgy, hogy összeházasodnak.

„Az idősödéssel kapcsolatban az a helyzet, hogy egyre kevesebben emlékeznek arra, milyen voltál fiatalon. De én úgy emlékszem Rollie-ra, mint egy fiatal fickóra, aki olyan messzire tudott dobni egy labdát, amerre a szem ellát” - mesélte Elaine, majd Roland hozzátette:

„Emlékszem, milyen szép volt 15 éves korában, és elmondhatom, hogy ma is ugyanolyan gyönyörű.”

