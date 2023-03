„Ez csak egy kétórás húsparádé” - 8 színész, aki úgy döntött, nem veszi át az Oscar-díját, és olyan is volt, aki visszautasította!

A kezdő filmesek is nagyon jól tudják, hogy a tehetség és a szakmai alázatot nem mindig könnyű hírnévre váltani, éppen ezért sokan bármit megtesznek azért, hogy akár csak egy Oscar-díjra esélyes film közelébe kerüljenek, hiszen ez Hollywood zárt világába is belépőt jelenthet. És hát vannak olyan is, akik viszont egészen másként gondolkodnak!

Valaki szerint a ceremónia csak egy jól álcázott népszerűségi verseny és már csak dacból sem akarja egy ilyenhez adni az arcát, mások viszont szimplán csak nem igénylik az elismerés ezen formáját. Ennek fényében pedig nem meglepő, hogy elmúlt években jó pár olyan eset akadt, amikor az elvek, a földrajzi viszonyok vagy az éppen az időbeosztás miatt egy-egy színész nem tudta, vagy nem is akarta átvenni a neki szánt Oscar-díjat.

Galériánkra kattintva megtudhatod, hogy az Oscar-díj közel 94 éves története során mely színészek voltak azok, akik nem vették át az Akadémia elismerését!

Galéria / 8 kép 8 színész, aki úgy döntött, hogy nem veszi át az Oscar-díját Megnézem a galériát

