8 ok, amiért a nők sokkal szexibbek 30 felett, mint a 20-as éveikben

Érdekes módon a nők egyik fele nem riad meg attól, hogy már a húszas éveiben különféle szépészeti és fiatalító - bizony nem vicc! - kezelésnek vesse alá magát, míg mások 30 felett érzik úgy, hogy eljött az ideje, ha csak a külcsín tekintetében is, de visszarepüljenek egy évtizedet. Pedig mennyire nem ezen múlik egy nő szépsége!

Tiniként mondhatni alig tudunk magunkon egy olyan pontot mondani, amivel elégedettek vagyunk. Felnőve ez a lista bár részben szűkül, de azért még így is sok olyan elvárást tartalmaz, ami erős kritikákkal illeti testünk különböző pontjait. Vannak akik végül beadják a derekukat és itt-ott megváltoztatnak magukon valamit, míg mások szimplán csak elkezdik szeretni azt az embert, akit a tükörbe nézve látnak. Ez a belső harmónia pedig idővel a külsőre is kihat, és amikor 30 felett már elégedetten nézünk a tükörbe és nem hajszoljuk azt a fajta kreált szépséget, amibe a közösségi média rántott be minket, akkor az összes puzzle a helyére kerül és eljutunk oda, hogy minden nagyképűség nélkül ki tudjuk jelenteni azt, hogy 30 felett jobban nézünk ki mint a húszas éveinkben bármikor!

De miért van ez így? Galériánkra kattintva megtudhatod!

Az InStyle magazin írása.