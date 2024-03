Képzeld, a 19. században egy orvos méhészetről szóló könyvet „írt fel” egy regényolvasó nőnek: a múltban ugyanis számtalan férfi úgy vélte, hogy a nőknek íródott kötetek szexuálisan korruptak, veszélyesen elvonják a figyelmet, és reménytelenül irreálisak, sőt károsak a nők mentális egészségére – de valójában sokan attól féltek, hogy az olvasás hatására „megtanulnak önállóan gondolkodni”. Sőt! A viktoriánus időkben úgy tartották, hogy a nőknek nem szabad még újságot sem a kezükbe venniük, mert az túl intenzív lenne számukra – és annyira törékenyek, hogy nem tudnának megbirkózni az olvasottakkal.

Ezért a férjük volt az, aki eldönthette, mit oszt meg velük az aktuális hírekből. Ijesztő, igaz? Nos, a nők évszázadokon át legfeljebb titokban válhattak könyvmolyokká: a 16. században például olyan apróbb, kisebb változatát szerezték be az olvasnivalójuknak, amiket el tudnak rejteni a férjeik elől. Mára azonban fordult a kocka: a nők magasabb arányban merülnek el az irodalomban, és általában több könyvet fejeznek be évente, mint a férfiak. És szerencsére egyre több olyan kötet jelenik meg világszerte, ami a nőket érintő tabukérdéseket feszegeti. Ezekből gyűjtöttünk össze most neked néhányat a TBR-listádra! (És ha teheted, lefekvés előtt olvass rendszeresen legalább húsz percet, mert ez az apró szokás rendkívül pozitív hatással lehet a mentális és fizikai egészségedre.)

8 könyv, ami nem csinál tabut a nőket érintő kérdésekből

