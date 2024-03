8 hasznos tanács az első randi előtt, hogy biztosan jó benyomást kelts

A pártalálás nem egyszerű folyamat. Heteket, sőt olykor hónapokat vagy éveket küszködünk azzal, a számunkra legmegfelelőbb párt találjuk meg. Ami valljuk be, manapság nem valami könnyű. Ezer féle-fajta pasi rohangál a világban, akikkel nehéz kapcsolódni, hát még az, hogy tényleg olyan embert sodorjon magunk mellé az élet, aki mind személyiségben, mind elvárásokban, mind külső-belső tulajdonságában megfelel a számunkra.

És még ha az első internetes vagy telefonos benyomás kellően szuper is, még mindig ott lehetnek bizonyos rejtett buktatók, amikről a kiválasztott hímnemű történetesen elfelejtett szólni vagy éppen nem úgy festette le az önmagáról alkotott képet, ahogy az a valóságban ténylegesen kinéz. A randizás tényleg bonyolult, főleg felgyorsult világunkban, amikor személytelen randiappok tömkelege zúdul ránk. És akkor nem is beszéltünk az első randiról, ami – valljuk be – kulcsfontosságú a kapcsolat további részében. Mert ha az első randevún valamit elszúrunk – legyen az egy rossz mondat, egy kellemetlen elszólás, egy kínos pillanat vagy egy furcsa mozdulat – örökre megpecsételhetjük a kapcsolat „jövőjét”.

Értető, hogy ilyenkor mindenki a legjobb formáját szeretné hozni, a legcsinosabb (vagy legszexibb) ruháját magára ölteni, és természetesen a lehető legjobb fényben feltűntetni önmagát. Hamis képet azonban semmiképpen sem szabad festeni magunkról, ugyanis a későbbiekben – előbb vagy utóbb – úgyis mindenre fény derül. Néhány egyszerű praktika segítségével azonban szuperül érezhetjük magunkat az első randevún, és mindezek segítségével elkerülhetjük a leégést, a csúfos végkimenetelt, sőt, könnyedén biztosíthatjuk magunkat arról, hogy további találkozókra is sor fog kerülni.

forrás: Pexels/Vija Rindo Pratama

Hogyan randiztunk az elmúlt időszakokban?

Egy 2023-as felmérésében 5000 – az elmúlt 5 évben aktívan randizó – résztvevőt kérdeztek meg az első találkozóval kapcsolatos élményeikről. Azok a válaszadók, akik valamilyen randiappon találkoztak választottjukkal, 70%-ban nyilatkozták azt, hogy a további kapcsolat romantikus eredményeket szült és jól végződött. A megkérdezettekből a férfiak nagyobb kedvvel találkoztak valaki olyannal, akit online ismertek meg, ellentétben a nőkkel, akiknek csak 66%-a mondta azt, hogy jó ötletnek tartja, hogy randiappokon keresztül ismerje meg a másikat, majd találkozzon vele a későbbiek folyamán.

Tudtad, hogy napjainkban még mindig az online társkeresés mutatkozik a legmenőbbnek? A kutatásból kiderült ugyanis, hogy a megkérdezettek 45%-a részesíti ezt az ismerkedési formát előnyben, majd szorosan mögötte halad a barátok támogatása általi randizás (33%), és a koncerten vagy fesztiválokon való ismerkedés (32%). A válaszadók több mint fele a külső személyiségjegyeket és megjelenést sorolta az első helyre – már ami az első randis kritériumokat illeti, de a megnyerő személyiséget és a belsőt is sokan tartották fontosnak.

Galériánkban 8 tippet olvashatsz, amikkel biztosan nem nyúlhatsz mellé az első randi alkalmával!

Az ÉVA magazin írása.