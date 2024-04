6 jel a bőrön, ami rákos megbetegedésre utalhat

A bőrünk, a hajunk, mind tökéletes tükre annak, hogy a szervezetünk egészséges-e vagy sem. Amennyiben komolyabb gyulladás, elváltozás, fertőzés, esetleg daganat jelentkezik a szervezetünkben, annak számtalan tünete lesz, és bizony a bőrünk is jelezni fogja a problémát. Ez pedig egyértelműen így van a rák esetében is. Ugyanis nem szükséges ahhoz specifikusan bőrdaganatnak lennie ahhoz, hogy a bőrfelületen is megmutatkozzanak jelei.

Milyen jelek utalhatnak rákos megbetegedésre?

Sokan úgy vélik, hogy kizárólag a bőrdaganat jelei mutatkozhatnak meg a bőrön, elváltozások formájában. Ez nem igaz, nemcsak az elváltozott anyajegyek utalhatnak rákra, hanem számtalan módon akar a szervezetünk jelezni arról, hogy valami nincsen rendben. A daganatok legtöbb típusa ugyanis képes jelezni a bőr felületén a szervezetben történő elváltozásokat, rákos megbetegedéseket.

Ezekre a tünetekre pedig sok esetben nem is feltétlen gyanakodnánk, hogy valami bajt jeleznek, sőt sokszor egyszerűen nem is foglalkozunk velük. Pedig a szervezetünk jelez, ha baj van. Éppen ezért érdemes odafigyelni ezekre az apró jelzésekre is.

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a jeleket, amelyekkel mindenképpen fordulj orvoshoz, ugyanis rosszindulatú daganatot jelezhetnek.

Jelek a bőrön, melyek rákra utalhatnak!

Az ÉVA magazin írása.