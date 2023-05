5 trendi módja a sneaker viselésének, hogy ne tűnjön túl unalmasnak a szetted

A sneaker viselése számos előnyt kínál, ami miatt sokak kedvencévé váltak ezek a darabok az évek során. Az első sportcipők még a 19. században jelentek meg, és ezeket kifejezetten sportoláshoz tervezték. Ezeknek a lábbeliknek aztán fokozatosan nőtt a népszerűsége a 20. század elejétől, ahogy létrejöttek az Adidas, a Puma, pár évtizeddel később pedig a Nike márkák. Ma már alapdarabbá és igazi divatcikké nőtték ki magukat, hiszen egyre trendibb és kreatívabb kialakítást kapnak. Sőt, annyira elfogadottá váltak, hogy van, aki a saját esküvőjén is sneakerben megy, míg más a hivatalos események erejéig sem válik meg kedvenc lábbelijétől.

A titka pedig abban rejlik, hogy egy elképesztően kényelmes cipőről van szó, ami puha talpbetéttel és párnázott béléssel rendelkezik, ezért nem csak sportoláshoz, de a hétköznapokban is tökéletes választás. Arról nem is beszélve, hogy egy sokoldalú darab, rengetegféle variáció létezik, így mindenki megtalálja a saját stílusához legjobban passzolót. A legtöbb sportcipő jó szellőzést is biztosít és segíthet a láb- illetve ízületi fájdalmak enyhítésében és az esetleges sérülések megelőzésében.

Lássunk is néhány sneakeres összeállítást, ami messze áll az unalmastól!

A részleteken múlik

Ne félj játszani a színekkel, a kék és a zöld is szuperül mutathat együtt, ha megfelelő arányban használod őket. Ha a cipődön található színek visszaköszönnek az outfitedben, nyert ügyed van!

A farmer a nyerő

Most nincs olyan, hogy túl sok farmer! Arany kiegészítőkkel, elegáns táskával és színben hozzá illő sneakerrel csodás végeredményt érhetsz el.

Maxi méret a maxi hatásért

Talán neked sem jutott volna eszedbe előtte, hogy maxi ruhával párosítsd a kedvenc sneakered, pedig az alábbi szettet elnézve nagyon is jól működik a kettő együtt. Sőt, nemcsak csinos, de extra kényelmes is!

Trend alert!

A kosztüm szettek is virágkorukat élik, de ki mondta, hogy csak magas sarkú cipővel lehet őket viselni? Itt az ideje a sportosan elegáns szetteknek, amik minden helyzetben megállják a helyüket.

Egy színre hangolva

A monokróm szettek nagyon jól tudnak mutatni, ha megfelelő darabokat párosítasz össze. De akkor is működőképes a trend, ha hasonló színeket választasz és egy, maximum 2 színnel egészíted ki azt.

Ezek a fotók egyszerűen zseniálisak!

Galéria / 8 kép Nem a méret a lényeg! Így fest ugyanaz a ruha két eltérő testalkatú csajon Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Van, aki sneaker helyett a tűsarokra szavaz. Lássuk, kik ők!

Galéria / 10 kép 10 híres és magas nő, aki imádja a magas sarkú cipőket Megnézem a galériát

Forrás