Sneaker, pink magas sarkú vagy csatos loafer? Összegyűjtöttük a tavasz legmenőbb cipőit

Bár egy ideje már beköszöntött a tavasz, az még várat magára, hogy elővehessük a papucsokat és a szandálokat a gardróbból. A csizmákat viszont már épp itt az ideje elpakolni, és a színes-szagos tavaszi trendek felé venni az irányt! Cipőfronton megannyi árnyalat és forma öltött testet, azaz idén sem fogsz unalmas lábbelikkel találkozni, főleg, ha a DEICHMANN kínálata között böngészel.

forrás: DEICHMANN

A DEICHMANN ugyanis számos gyönyörű darabbal készült az új szezonra, hogy minden hangulatodhoz és szettedhez találj megfelelő darabot. Ha épp letisztult összeállításban indulnál el otthonról, amiben a bézs, a fehér és a fekete színek dominálnak, akkor is találsz magadnak megfelelő darabot, ahogy akkor is érdemes szétnézned a kínálatban, ha színes és vidám cipőre vágysz.

A tavaszi trendek közé tartoznak idén a színes és fehér chunky sneakerek, a pop up színű magas sarkú cipők és a fémes színű darabok is. Emellett újra menő a csatos díszítés, a fonás, a csomó, a virágminta, sőt még a kristályok is. Ha te is odavagy a retró trendekért, akkor van még egy jó hírünk: a ’70-es évek platformos bulicipői is megint hódítanak!

A galériában mutatjuk is a legmenőbb darabokat!

Galéria / 26 kép A legmenőbb tavaszi cipők a DEICHMANN kínálatában Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria