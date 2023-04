4 cipő, amit a legstílusosabb nők az átmeneti időszakban viselnek sneaker helyett

A sneaker egyértelműen egy olyan választás, ami nemcsak a sportos szettekkel, de az elegánsabbakkal is megállja a helyét, így minden nőnek szüksége van legalább egy ilyen darabra a gardróbjában. Ha viszont idén kicsit kísérleteznél cipőfronton, és nem szeretnéd a legegyszerűbb megoldással letudni a cipőkérdést, akkor a legjobb helyen jársz, ugyanis összeszedtük azokat a tavaszi lábbeliket, amiket kedvenc sneakered helyett simán bevethetsz a hétköznapokban. A legstílusosabb nők legalábbis ezekre a darabokra szavaznak idén, így érdemes egy pillantást vetni rájuk. Ha szereted az újra virágzó retró trendeket vagy jellemző rád a színes darabok viselése, akkor extrán örülni fogsz a következő összeállításnak.

Lássuk, mit érdemes bevetni sneaker helyett!

Balerina cipő

Bár ez a fajta cipő már több évtizede jelen van a divat világában, rendre eltűnik a középpontból. Nem úgy, mint idén: az utóbbi időben ugyanis számos divatház és tervező hozta vissza a balerina cipőt a kifutókra, így most megint meghódította a világot. Klasszikus, egyszerű és bármilyen szettel jól mutat.

Oxford cipő

Ez a klasszikus és uniszex cipőfajta maszkulin energiákat közvetít, de ennek ellenére tökéletesen jól mutat szoknyával vagy tavaszi ruhával együtt viselve is. Ráadásul egy nagyon sokoldalú cipőről van szó, hiszen akár egy formális eseményen is megállja a helyét, a hétköznapokról nem is beszélve!

Loafer

A cipő története egészen az 1930-as évekig nyúlik vissza, amikor megnőtt az USA-ba a kényelmes, ám praktikus cipők iránti kereslet. A robbanásszerű piaci növekedése mégis csak 1950-es években indult be, amikor a világ minden táján elkezdték viselni. Azóta a népszerűsége csak felfelé ível, 2022 óta még erősebben jelen van, és idén sem megy sehova. Kényelmes és garantáltan minden szetteddel jól mutat.

Vászoncipő

Ha könnyű, légáteresztő és vagány cipőre vágysz, ami kényelmes is, akkor a sneaker helyett néha érdemes lehet a vászoncipőt is bevetned. Tökéletes választás a mindennapokban, ugyanis igazi kultikus darabbá nőtte ki magát, az utcai divat és az aktív életmód fontos részévé vált. Régóta menőnek számít, és valószínűleg még sokáig az is marad.

