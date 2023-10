5 őszi trend, ami nem hiányozhat egyetlen francia nő ruhatárából sem

A francia nők stílustippjeit, amolyan trendorákulumként járnak köztünk minden szezonban, és szinte már tudjuk, hogy egy-egy évszakváltás során mindig megéri futni egy kört az ő választásaik között, hiszen minden túlzás nélkül: alapdarabokban verhetetlenek.

2023 őszét újfent egy olyan sokszínű választék jellemzi, ami között mindenki rátalál majd a saját számításaira. A bőség zavarát a friss ötletek mellett egy-egy korábbi évtizedben bizonyító divathullám fokozza majd, és bár most sem kell vakságot fogadnod magadnak egy-egy bolt előtt elsétálva, de nem is kell minden trendnek tűnő darabnak elcsábulnod. A francia nők is hasonlóan gondolják, sőt mi több, úgy tűnik, hogy ők már be is szerezték, és egy ideje használják is azokat az őszbe is illő kincseket, amit aztán kedvükre variálnak majd a tél beköszöntéig.

Hogy a francia nők 2023 őszén melyik 5 darabot vonják e mindenképpen a hétköznapjaikba? Mutatjuk is!

Galéria / 10 kép 5 őszi trend, ami nem hiányozhat egy francia nő ruhatárából Megnézem a galériát

És ha már az őszi trendeknél tartunk, akkor ezt a válogatásunkat se hagyd ki!

