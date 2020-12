4+1 önéletrajzi könyv, aminek ott a helye idén a karácsonyfa alatt

Könyv, parfüm, pulóver, kulináris csemege és persze az elmaradhatatlan zokni is felkerül évek óta a karácsonyi ajándékok toplistájára. Bár nagyon közhelyesen hangozhatnak ezek az ajándékok, valójában, ha jól ismered az ajándékozott személyt, akkor nagyon is találó lehet a fentiek közül egy a saját stílusában. Legyen az egy karácsonyi csúnyapulcsi, amiben készülhet pár mókás Insta-fotó, egy személyre szabott, vicces zokni, amiről egész évben te jutsz majd eszébe, ha viseli, vagy akár egy gasztró kincsekkel teli kosárka, benne az összes kedvencével. Ezúttal a könyvek világába merültünk el, hogy megnézzük, milyen újdonságok várnak ránk az idei ünnepi szezonban, amire érdemes lecsapni.

A válogatásba többek között bekerült a II. Erzsébet királynőről szóló legújabb önéletrajzi könyv is, aminek külön érdekessége, hogy napjainkig követi le az eseményeket, így bevonva a család fiatalabb tagjait is a történetekbe. A Netflix The Crown című sorozatának új évada után ez most határozottan bakancslistás. De szintén nem lehet elmenni szó nélkül Matthew McConaughey könyve mellett sem, ami saját bevallása szerint sem egy szimpla memoár, számtalan kis jegyzet, érdekesség tarkítja a kiadványt, ami nem csupán a színész rajongóinak lehet jó ajándék. És ha már rajongás! A 90-es évek imádott sorozata, a Jóbarátok népszerűsége továbbra is vitathatatlan, és bár nem egy klasszikus önéletrajzi könyvről van szó, de egy olyan kiadványról, amiben sosem hallott sztorik kaptak helyet az ikonikus epizódok hátteréről, egyfajta memoárt állítva a sorozatnak. A kérdés már csak az, te melyiknek tudsz ellenállni?

Ezeknek a könyveknek egyértelműen a karácsonyfa alatt van idén a helyük:

És ha netán még nem érzed a karácsony hangulatát, akkor van néhány film, amivel felvértezheted magad az ünnepekre!

