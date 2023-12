4 nadrágfazon, ami már nem lesz divatos a következő hónapokban - mutatjuk, mik jönnek helyettük!

A nadrágtrendeket a színek mellett erősen befolyásolják az évszakra jellemző textúrák, amik a 2023/24-es télen is pont annyira viselik magukon a szezon jegyeit, hogy kellőképpen komfortosan tudjanak belesimulni a hűvösebb hónapokra kínálatba.

A tervezők tavalyi választék esetén sem féltek belevinni egy kis játékosságot a szezonba, és úgy látszik, hogy ezen elképzeléseiktől idén sem nagyon tértek el. Az ünnepi időszak persze könnyedén képes egy fokkal feltűnőbb ötletekkel is feltölteni a választékot, de nagyon úgy látszik, hogy ezek a tervek nemcsak decemberben hódítanak majd. Természetesen a AW 2023/24-es vezető nadrágfazonjai között lapulnak egyszerűbb irányzatok is, szóval senki sem marad majd újdonságok nélkül.

Következzen tehát 4 nadrágtrend, amit bármikor megéri bevetni ebben a szezonban, és 4, amit most egy időre érdemes félretenni!

Galéria / 12 kép 4 téli nadrágtrend, ami jön és 4, ami megy 2023-ban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A szezonváltással járó természetes változás szele a csizmákat is érinti majd! Nézd csak!

Galéria / 9 kép 3 téli csizmatrend, ami jön és 3, ami megy 2023 telén Megnézem a galériát