Ez minden idők legfinomabb mikrós bögrés sütije: 3 perc alatt készül el!

Mindenkivel előfordul néha, hogy valamilyen finomságra vágyik, de nem talál semmit otthon, amit megenne, a boltba pedig semmi kedve elmenni ezért. Ilyen esetekre tökéletes a mikrós bögrés süti, amihez csak néhány hozzávaló szükséges, friss és nagyon gyorsan elkészül. Na meg persze akkor sem árt, ha van a tarsolyodban 1-2 ilyen villámgyors recept, ha a vendégek váratlanul esnek be az ajtón, te pedig nem tudod, mivel kínáld meg őket. Általában lisztet, cukrot, tojást, olajat minden háztartásban megtalálunk, az alábbi recept pedig akkor is működik, ha kifogytál a kakaóból vagy tej helyett növényi tejitalt használsz. Mikróban, de akár sütőben is elkészítheted a 3 perces mikrós bögrés sütit, amit garantáltan imádni fogsz.

forrás: Getty Images/vm2002 Villámgyors vendégváró bögrés süti.

Recept Elkészítési idő: 5 perc

1 személyre 3 perces mikrós süti Hozzávalók 4-5 ek liszt

2 ek cukor

1-2 ek kakaópor (elhagyható)

1 db tojás

1 csipet sütőpor

1-2 ek tej 1. lépés

Válassz egy legalább 2,5 dl-es bögrét, majd mehetnek bele a száraz hozzávalók. 2. lépés

Egy alapos keverés után add hozzá a tojást, a tejet és az olajat, majd újra forgasd össze a keveréket. 3. lépés

Mikróban használd a legmagasabb fokozatot, süsd 3 percig a sütit, majd hagyd még bent állni legalább 1 percig. El is készült az ínycsiklandó és egyszerű kakaós süti.

