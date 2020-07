Hétvégi olvasnivaló: 3 e-könyv újdonság, ami kiszakít a mindennapokból!

Bár programot tervezni az elmúlt időszakban nem könnyű, lássuk be, most még az időjárás sem könnyíti meg a dolgunkat. Egyik nap még süt a nap, másnap pedig olyan esős időjárás van, hogy nem akarunk hinni a szemünknek. Azonban legyen szó esős délutánról, amit a kanapén töltünk, vagy egy napsütéses hétvégéről, amit a kertben, vagy az erkélyen élvezünk ki, jól jön egy igazán könyv, ami kiránt a mindennapok fogságából. Most hoztunk is három újdonságot, amelyek mindegyike elérhető e-book formájában, ezzel is könnyítve a beszerzést!

A könyv, ami magával ragad...

Deborah Feldman: Unortodox – A másik út

A Netflix tavaszi újdonsága bőven megéri, hogy beszerezd írott formában is. A külvilágtól mereven elzárkózó szatmári zsidó közösség tagjaként Deborah Feldman szigorú szabályok szerint nevelkedett Brooklynban. Mindössze tizenhét éves volt, amikor hozzáment a családja által kiválasztott férfihoz, akit alig ismert. Deborah fuldoklott a mind érzelmi, mind testi értelemben diszfunkcionális házasságban, és a közösségben, amely nagyon szűk teret hagy a nőknek, legyenek bármennyire tehetségesek. Egy bátor elhatározással azonban feláldozott mindent, amit addig ismert, hogy szabad lehessen, és gyermekét is szabad embernek nevelhesse.

libri.hu

forrás: PR

A könyv, ami elgondolkodtat...

Jodi Picoult: Második látásra

Vermont államban egy kisváros élete teljesen felbolydul, amikor az egyik lakó eladja a telkét, hogy egy modern üzletközpontot építhessenek rá. A helyi abenaki indiántörzs tiltakozik, hiszen hitük szerint a föld a törzs ősi temetkezési helye. Amikor sokasodnak a természetfeletti jelenségek a környéken, a befektető, hogy lenyugtassa a kedélyeket, egy szellemvadászt bíz meg, hogy kiderüljön: kísértetek márpedig nincsenek. A megbízott szellemvadász, Ross, kísértetek helyett egy gyilkossági nyomozásban találja magát, miközben ő maga is legszívesebben megszabadulna az életétől...

lira.hu

forrás: PR

A könyv, ami izgalomban tart...

: Lelkem mélye éjsötét útvesztő

Mia gyerekkorában jelen volt gazdag vállalkozó édesapja meggyilkolásánál. A lányt a tragédia következményeképpen külföldre, egy olyan vallási bentlakásos intézménybe küldték, ahol traumatizált, nehezen kezelhető, vagy éppen a társadalom által számkivetett lányokat nevelnek. Sámuel gátlásai lazák. A jóképű vállalkozó kedve-kénye szerint játszadozik az emberekkel, mígnem összesodorja a sors édesapja egykori bajtársának, később esküdt ellenségének lányával.

bookline.hu

forrás: PR

