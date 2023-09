Emlékszel még rájuk? Mutatjuk az elmúlt 25 év 25 legnagyobb trendjét

Az elmúlt 25 év ennek fényében elég színesre sikeredett, és bár sok egykoron menő hullám rég elveszett a feledés homályában, azért szerencsére jócskán akadnak olyan kincsek, amik könnyen lehet, hogy a te gardróbodban is meg lettek őrizve, és amik a divat ismétlődő szabályai mentén könnyen lehet, hogy jelen pillanatban is ott pörögnek a boltok polcain, hiszen most sem álltak meg az élvonalig.

Utazz vissza velünk az időben egy kis stílustörténetre és az Answear saját márkája az answear.LAB termékeinek segítségével nézzük meg azt a 25 trendet, ami az elmúlt 25 évet uralta!

1. Kamionos sapka

Először a 1990-es évek végén tűnt fel ez a trend, az ezredforduló után pedig még inkább felerősödött. A korszakra jellemző néhol kissé kaotikus sokszínűség hatására a hírességek is bátrabban kezdtek átlépni pár határt, és már nemcsak a hétköznapokban viselték a kamionos sapkát, hanem a vörös szőnyeges eseményeken is. A láz aztán lassan alábbhagyott, de igazán sosem csendesedett annyira el, hogy kikopjon a köztudatból ez az egyébként praktikus kiegészítő.

2. Díszes részletek

Szintúgy a '90-es évek végén kezdték el egyre több márkánál kiemelni a díszes részletek fontosságát. Ez a kicsit sem szolid, ám annál több stíluslehetőséget rejtő megoldás elég nagyot is szólt akkoriban, még több vásárlót adva olyan brandeknek is, akikre addig valamiért visszafogott figyelem irányult. A díszes részletek hangsúlyozása aztán 2016 környékén kezdett el visszaszivárogni a kifutókra, és ezzel együtt a divatra extrán érzékeny közönség gardróbjába, akik azóta se szívesen válnak meg tőlük.

3. Choker nyaklanc

2016-ban sok-sok évnyi kihagyás után a semmiből robbantak be ismét a köztudatba a nyakörv nyakláncok, másnéven chokerek, amik elég izgalmasak voltak ahhoz, hogy kicsit átrendezzék a kiegészítők körében jó ideje fixen működő hierarchiát. És bár sikerük akkoriban múlónak bizonyult, az elmúlt pár év pont elég energiával töltötte fel őket ahhoz, hogy 2022-ben ismét nekifussanak a trendek világának.

4. Plüss melegítők

A giccses plüss melegítők a 2000-es évek elején robbantak be a köztudatba, és mivel Paris Hilton, Britney Spears és Jennifer Lopez is rajongott értük, így valahogy magától értetődő volt az, hogy trend váljon belőlük. És bár amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ki is kopott a köztudatból, azért annyira rosszul mégse teljesítettek, hiszen az elmúlt években a gyártók is elérkezettnek látták az időt arra, hogy egy kis modern igazítás után ismét piacra dobják ezt a kényelmes, de továbbra is megosztó divatelemként kezelt ötletet.

5. Szupercsípő farmerok

A csípőfarmerek első nagy lavináját 1999-ben Mariah Carey Heartbreaker című klipje indította el, és valószínűleg ez volt az a pont, amikor sztáripar többi hölgye is rájött arra, hogy ebben az alacsonyra szabott, éppen és úgy jól takaró farmer reflektorfényre született, és nem ritkán egy kivillanó tangával tették még forróbbá az összhatást. A különlegesség gyönyörködtet, talán pont ezért jutottunk el oda, hogy eme farmer 2023-ban is ismerős fogalom.

6. Crop top

A csípővonalra tervezett farmerek mellett egyre gyakrabban tűntek fel a hasvillantós pólók, a két darab ugyanis együtt tényleg elég ütős párost alkotott. Míg egyesek a boltban kapható kiadásokat élték, addig mások simán csak otthoni kereteket között szabták át egy-egy régi pólójukat. A lengeség ezen felsőbe álmodott formája közel két évtizede biztos visszatérő pontként van jelen szinte minden szezonban, így akárhogy is nézzük a maga egyszerű módján is sikerült emlékezeteset hoznia.

7. Cargo nadrágok

A fiúbandák kapcsán kapták elő ezt a katonai trendet, de bő és laza fazonjából kifolyólag gyorsan sikerült is átvándorolnia az énekesnők területére is. A 2000-es évek hajnalán a hölgyek az extrán rövid pólók mellé passzintoták ezt a zsebekben bővelkedő darabot, ha nem éppen valami cuki és sejtelmesen szexi szűk top mellé variálták be őket. A diadalmenet után jó időre lekerültek a trendpalettáról, és bár kitartóan próbálkoztak, de csak az utóbbi pár évben sikerült emlékezetes helyet szerezni maguknak a választékban.

8. Fehér sportcipők

Az óriási chunky sneakerek a ’90-es években élték fénykorukat, 2023-ban pedig ismét nincs náluk divatosabb. A fehér változatok minden fazonban elképesztően menő volt és persze most is az!

9. Horgolt felsők

A horgolt ruhadarabok és kiegészítők is a 2000-es évek nagy slágerei voltak. Idén sok más társukkal együtt, ezek is visszatértek. Különösen trendik a horgolt felsők és sapkák.

10. Skinny farmer

Az első darabok még a '70-es években jelentek meg, és olyan zenekarok tették ikonikussá, mint a Ramones és a Sex Pistols. 2005 környékén az emo stílus lőtte fel ismét a divattérképre ezeket a szuperszűk darabokat, melyeknek a legnagyobb divatházak se tudtak ellenállni. És bár azóta sokszor temették őket, valahogy mindig úgy jön ki a lépés, hogy igazából egy szezonból se maradnak ki.

11. Bandage ruha

Erre a szexi formavilággal dolgozó ruhára a hírességek is egész korán ráéreztek, és többen még most sem nagyon mondtak le róla és ma is nagyon élik ezt a testet szinte szorosan összekötő, és annak vonalait szigorúan követő trendet.

12. Platformos bokacsizma

A 2010-es évek elején jelent meg a köztudatban, és az akkori trendekhez idomulva a Tumblr felületét hódította meg elsőként. Az ötletgazdák biztosra mentek és mondhatni végtelennek tűnő változatokban álmodták meg ezt a platform darabot, amit eredetileg pont azoknak a nőknek terveztek, akiket nem érdekel az, hogy mások mit gondolnak a cipőikről. Nos, esztétikai tekintetben a mai napig is hagy egy-két kivetnivalót maga után, de úgy tűnik, hogy ez még mindig nem érdekel senkit sem, hiszen nem is olyan régen ismét visszatértek!

13. Wedge sneakers

2011-ben mutatták be a magasított sarokrésszel ellátott sportcipőket, ami a laza és elegáns szettek mellé is könnyen beilleszthető volt. Az éktalpú cipők sarokvilágát idéző darabok futótűzként terjedtek el. A recept annyira bevált, hogy a francia divattervező 2021-ben egy új, friss verzióval rukkolt elő.

14. Peplum felsők

A'40-es években főként még a kosztümök díszítésére szolgáló mozgalmas részlet, 2011 környékén kezdtek egyre nagyobb szerepet kapni a felsők terén, friss hangulatot adva a ceruzaszoknyák és a szűkre szabott nadrágok megszokott formavilágának. A lehetőségekhez képest kimondottan aktívan vette a rá bízott trendeket, ám ettől függetlenül egy pár évig a szabadság feltöltő erejét élvezte, hogy aztán 2023 tavaszán visszatérhessen megszokott helyére, és ismét egyfajta bájjal dobhassa fel a mellé került darabokat.

15. Hosszú kardigánok

A 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is elképesztő népszerűségnek örvendhettek. Mi pedig azóta is hálásak vagyunk ezért, hiszen manapság is tökéletes jolly joker-nek számítanak és bármikor, bármilyen szetthez viselhetjük őket, a kényelem pedig garantált.

16. Válltömés

Már a 90-es évek elejére is begyűrűzött, a francia dizájnerek kollekcióinak pedig a 2000-es években is védjegye volt a válltömés. Ha nézted a Jóbarátok című sorozatot, akkor biztosan feltűnt, hogy Monica és Rachel nagy kedvencei voltak a válltöméssel megbolondított blézerek, és ez a stílus mára már az utcai divatba is belopta magát.

17. Farmerkabát

A farmerdzseki igazi alapdarab. Bármilyen alkalomra a szettünk része lehet. Ősszel, tavasszal, s még a hűvösebb nyári napokon is igazi must have kellék és kiegészítő is egyben. Anno munkaruhának indult, mára a legtrendibb szetté nőtte ki magát. Nincs olyan ember, akinek ne lenne legalább egy belőle. S amitől a legnagyobb kuriózum: Egy 20 évvel korábbi modell is éppoly divatos, mint fiatalabb utódjai.

18. Bomber dzseki

A ma is ismert formáját az '50-es években nyerte el, és eredetileg az amerikai katonaság pilótái használták, majd a '60-as években egyre több szubkultúra érezte magáénak a darabot, és az 1986-ban bemutatott Top Gun után már nem is volt többé kérdés az, hogy szélesebb körben is elterjed majd ez a könnyen kombinálható darab. Ami aztán 2001-ben új lendületet kapott, hogy aztán 2016-ban ismét megjelenjen, és mondhatni fixen velünk is maradjon.

19. Szabadságot a melltartóknak

A fehérneműk divatberkekben elfoglalt szerepe minden korszakban más és más volt. Javarészt persze leginkább a visszafogottság jellemezte ezt a vonalat, és a nők próbálták a maguk mérsékelt és diszkrét módján a ruhák által rejtve is hagyni ezt a darabot. Majd hirtelen fordult a kocka, és a tervezők rájöttek arra, hogy a melltartókban is megvan minden ahhoz, hogy szintet lépjenek, és ha úgy hozza egy szett, akár önálló felsőként is helytálljanak egy-egy alkalommal. Talán mondani sem kell, hogy már években mérhető ez a hirtelen jött szabadság.

20. Hótaposó

Már sok-sok esetben láthattuk, a divat tényleg kiszámíthatatlan dolgokra képes. A praktikus és komfortos érvekkel jócskán emelhető hótaposó napjainkban az egyik legelterjedtebb divatcikknek számít. A hideg napokon pedig keresve sem találhatnád jobb opciót.

21. Biciklis nadrág

Szinte hihetetlen, de az első, gyapjúból készült darabok az 1890-es években jelentek meg, majd a komolyabb változás az 1950-es években érte el őket a Lycra anyagnak köszönhetően. A profi kerékpárosok körében 70-es években debütáltak először, ekkor még fekete árnyalatban. A színes kiadások csak 1981 után jelentek meg, és ez idő tájt váltak szélesebb körben is divattá. A '90-es évek sikerei után, 2016-ban tértek vissza az utcai trendek közé, ami oly mértékben bejött nekik, hogy még mindig nem untunk rájuk és bármivel szívesen kombináljuk őket.

22. Lakk darabok

A '60-as évek felkapott irányzata, a '90-es években is megmutatta magát, hogy aztán 2010-es évektől kezdve lassan megalapozzon magának egy olyan stabil helyet a trendek berkeiben, melynek nyomai nemcsak a haute couture munkákban fedezhetők fel, de a mindennapokban is. A terv pedig megállta a helyét és per pillanat úgy tűnik, hogy ez így is marad. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a bőrhatású kreációkkal ennyire jól kijön, hiszen ezzel nemcsak a saját, de a másik textúra esélyeit is növeli a divatban maradásra.

23. Cowboy csizma

A vadnyugati stílus ezen szelete régóta otthonosan mozog a kifutókon, a '70-es évek körül jelent meg, majd 1998-ban erősödött fel ismét. A 2010-es évek elején már itt-ott megmutatta magát, hogy aztán 2017-ben már olyan őrületet varázsoljon maga köré, aminek hatásából még ma sem tudunk felébredni. A western vonal minden kétséget kizáróan az egyik legjobb befektetése a divatszakmának, hiszen végre egy olyan csizmát emeltek fel, ami az év bármely szakaszában működőképes lehet.

24. Retro táskák

A bagett-táska a 90-es évek egyik nagy visszatérője, aminél trendibbet keresve sem találnánk 2023-ban. A divatvilág sokszor nem éppen a praktikumra támaszkodik, ha tervezésről van szó, de ha egy Instagram-poszt már érdekesebb lesz tőle, akkor van, hogy megéri, nem?

25. Tornacipők

Ahány év, annyi trend a kiegészítők terén. Egy klasszikus tornacipő viszont éveken keresztül hű társunk lehet. A tornacipő hosszú évek óta a sztárok nagy kedvence.

