Megannyi világhírű, szupertehetséges színésznőt ismerünk, és bár sokan közülük számos megtisztelő, és a szakmai körökben rangos díjjal büszkélkedhetnek, ennek ellenére valamiért úgy hozta az élet, hogy az Oscar-díjjal járó elismerés még elkerülte őket.

Idén március 10-én, immáron 96. alkalommal adták át a Los Angeles-i Dolby Színházban, a filmes körökben még mindig nívósnak számító Oscar-díjat. És ahogy azt már megszokhattuk a Legjobb női főszereplő és a Legjobb női mellékszereplő kategóriája idén is izgalmasan erősre sikerült. A főszereplő hölgyek listáján Annette Bening (Nyad), Lily Gladstone (Megfojtott virágok), Sandra Hüller (Egy zuhanás anatőmiája), Carey Mulligan (Maestro) és Emma Stone (Szegény párák) közül utóbbi kivételével (2017-ben a Kaliforniai álomért jutalmazták), eddig senki se kapott még Oscart, és ez így is maradt, hiszen Emma távozhatott végül szoborral a kezében a gáláról. A mellékszereplők körében pedig Emily Blunt (Oppeheimer), Danielle Brooks (Bíborszín), America Ferrera (Barbie), Da'Vine Joy Randolph (Téli szünet) és Jodie Foster (Nyad) közül is csak az utóbbi büszkélkedhetett a szoborral, ráadásul rögtön kettővel 1989-ben A vádlottakért, 1992-ben pedig A bárányok hallgatnakért vehette át őket, ám mostmár Da'Vine Joy Randolph is csatlakozott ehhez az illusztris társasághoz. Egy szó mint száz, 2024-ben is jó pár olyan színésznő izgulhatott a díjért, akiknek korábban még sosem ítélték oda ezt a szakmai elismerést. Ebből kifolyólag és a sosem díjazott férfiak listája után úgy gondoltuk, hogy csokorba gyűjtjük azokat a világhírű színésznőket, akik még sose kaptak Oscar-díjat.

Kattints tovább és mutatunk is 24 színésznőt, aki eddig még nem örülhetett a neki járó Oscar-díjnak!

Az InStyle magazin írása.