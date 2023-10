24 színész a Harry Potter-filmekből, aki már elhunyt az első film óta

Nemcsak a színész szakmát, de a Harry Potter filmek rajongóit különösképpen megrázta, hogy a varázslóvilág egyik legikonikusabb karaktere, a Dumbledore professzort játszó Sir Michael Gambon 2023. szeptember 27-én tüdőgyulladás következtében elhunyt.

J. K. Rowling hét kötetből álló regénysorozatának első kötete, a Harry Potter és a bölcsek köve 1997-ben jelent meg, és bár az írónő nem annyira hitt a sikerben, de az eladási mutatók és a nemzetközi érdeklődés minden szinten felülírta az igencsak szerényre jósolt elvárásait. 1999-ben 1 millió fontért eladta a Harry Potter film jogait a Warner Bros-nak és 2001-ben mutatták be a mozikban a történet első részét, a történet folytatását pedig mind ismerjük. A Harry Potter filmsorozat utolsó fejezetét 2011-ben mutatták be, de az alkotás körüli felhajtás azóta sem csillapodott, sőt! Ám sajnos ennek a sikernek vannak, akik már nem örülhetnek. Sir Michael Gambon halála kapcsán most úgy gondoltuk, hogy összegyűjtjük azokat a Harry Potter szereplőket, akik már nincsenek köztünk.

Az InStyle magazin írása.