Kate Winslet 47 éves, de ő volt a legdögösebb! Mutatjuk a 2023-as BAFTA Television Awards legcsodásabb ruhakölteményeit

Tovább dübörög a díjátadó szezon! A hónap elején megrendezésre került MET-gála után, ahol a sztárok egy fokkal mindig jobban megőrülnek ruhák tekintetében, tegnap este eljött a BAFTA TV Awards ideje, így most a képernyő kedvencei vették át az uralmat a vörös szőnyegen. Arról már beszámoltunk, hogy az este folyamán abszolút elvitte a show-t Kate Winslet és 22 éves lánya, Mia, a páros ugyanis együtt játszik az I Am... című antológiasorozat harmadik évada egyik epizódjában, melyért Kate egyébként haza is vihette a legjobb női főszereplőnek járó díjat, ám a gálára még szép számmal érkeztek stílusos vendégek, akik mellett nem lehet szó nélkül elmenni!

A BAFTA TV Awards vörös szőnyegét egyértelműen az elegancia jellemezte, túlzások és sallangok nélkül léptek a fotósok kamerái elé a Dűne, A Bridgerton család és A korona csillagai. Nagy versenyben volt a kis fekete ruhák, ugyanis többeknek egy ilyen darabra esett a választása, és bár a mi szemünkben ebben a megmérettetésben Kate Winslet lett az abszolút befutó, kattints tovább és nézd meg te is az este legemlékezetesebb szettjeit és a cikkünk végén szavaz, hogy szerinted ki volt a legstílusosabb!

Galéria / 10 kép Íme, a legemlékezetesebb szettek a 2023-as BAFTA TV Awards vörös szőnyegéről

Szerinted ki volt a legstílusosabb a BAFTA TV Awards-on? Lesley Manville Golda Rosheuvel Kate Winslet Saffron Hocking Rebecca Ferguson Imelda Staunton Mia Threapleton Jasmine Jobson Tanya Bur Sarah Greene Megosztom az eredményt