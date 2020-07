Felkészültetek? Előzetest kapott a nyár egyik legparább horrorja

A Relic című alkotást sokan már most az év egyik legjobb mozijának tartják, amelyet Natalie Erika James és Christian White írt közösen. De, ha ez még nem lenne elég a film producereinek neve között Jake Gyllenhall is szerepel, aki szerint elképesztő sikereket fog bezsebelni a Emily Mortimer nevével fémjelzett horror.

A film története egy nagymama, egy anya és annak lánya közötti viszonyát mutatja be, akiket egyszerre emészt fel a demencia, miközben egy félelmetes természetfeletti erővel is szembe kell nézniük az amúgy is kísérteties házukban.

A Relic kicsit sem klisés cselekménye mellett a színészgárda is jónak ígérkezik. Emily Mortimer mellett Robyn Nevin és Bella Heathcote kapták a másik két főszerepet. Bár azt nem tudni, hogy Magyarországon mikor mutatják be pontosan a koronavírus miatti csúszás miatt, de Amerikában július 10-én teljes gőzzel rajtol.

És akkor jöjjön az előzetes:

