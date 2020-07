Érkezik az év horrorja: Amanda Seyfried és Kevin Bacon rendesen odateszik magukat az előzetesben

Ahogy azt már megszokhattuk az előző évekből, idén sem lesz hiány horrorfilmekből, amelyek közül talán a legérdekesebbnek Kevin Bacon és közös produkciója tűnik. Egyrészt, a két színész zseniális alakítása, másrészt a film története miatt.

A You Should Have Left sztorija elsőre talán kicsit klisésnek hangzik, ugyanis egy házaspár és a kislányuk elutaznak nyaralni, hogy rendbe hozzák a kapcsolatukat. A kis család egy modern építésű házban száll meg, azonban az idilli kikapcsolódás egyik pillanatról a másikra rémálommá változik, amikor szörnyű események sora kezd történni mindhármukkal. Mindezeket megspékelve félelmetes árnyékokkal, szellemekkel és vérfagyasztó hangokkal, amelyek a falak mögül jönnek.

A filmet David Koepp rendezte, akinek olyan nagyszerű filmek köthetőek a nevéhez, mint a Pánikszoba, a Titkos ablak vagy éppen a Hetedik érzék, amelyben már együtt dolgozott Kevin Bacon-el. Ezért reményeink szerint a You Should Have Left is hasonló sikereket fog elérni.

Az idei nyár legjobban várt horrorját a mozik helyett a VoD streaming szolgáltatón keresztül lehet majd megnézni, méghozzá június 19-től, amelynek első trailere már meg is érkezett:

