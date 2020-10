Ha igazán jó filmet vagy sorozatot keresel, érdemes előtte felnézned a Rotten Tomatoes weboldalra, ahol különböző kritikákat és híreket olvashatsz az éppen legnépszerűbb alkotásokról. Az oldalon pedig létezik egy szuper rovat is, ahol azokat a sorozatokat (és ezen belül azokat az évadokat) találod, amelyek 100%-os értékelésen állnak a kritikusok véleménye szerint.

Az új, 2020-ban bemutatott évadok közül ezt cikkünk megírásakor csak 6 (+1) sorozat mondhatta el magáról, mi pedig eláruljuk, melyek ezek!

1. The Baby-Sitters Club: 1. évad

A népszerű könyvből nemrég elkészült a sorozat is! A történet 5 fiatal lányról szól, akik Connecticutban élnek, és úgy döntenek, hogy létrehoznak egy bébiszitter szolgálatot. A sorozat az ő barátságukat és kalandjaikat mutatja be, szórakoztató és érzelmes módon. A könyvektől eltérően ez a változat viszont már modernebb lett, a kritikusok szerint viszont tökéletesen kezelték a készítők a változásokat, és nagyon jól sikerült az első évad, ezért megkapta tőlük a sorozat a 100%-os értékelést a Rotten Tomatoes oldalán.

2. Jól érzem magam: 1. évad

A sorozat, ami eredetileg a Feel Good címet viseli afféle tragikomédia, ami két nő szerelmét mutatja be. Mae, a kanadai komikus egy stand-up klubban ismerkedik meg George-dzsal, a középosztálybeli angol nővel, rövidesen pedig randizni kezdenek. Amikor viszont kiderül, hogy Mae korábban súlyos függőségekkel küzdött, szerelme arra biztatja, hogy jelentkezzen egy csoporthoz. A történet a szerelem és a függőségek világába kalandozza el a nézőket, őszintesége miatt pedig a kritikusok egyik kedvence lett idén!

3. Egyszerre egy nap: 4. évad

A sorozatnak valójában a 2. és 3. évada is fent van a Rotten Tomatoes 100%-os listáján, amikor pedig idén bemutatták az új évadot, az szintén nagy sikernek örvendett. Az amerikai sitcom valójában egy remake, a történetben pedig különböző karaktereket ismerhetsz meg, akik humoros szituációkban találják magukat. De ugyanakkor az őszinte, elgondolkodtató cselekményszálakból sincs hiány!

4. P-Valley: 1. évad

A drámasorozat egy sztriptízbárban játszódik, ahol a csillámpor és a zene mögött valójában sanyarú emberi sorsokat ismerhetnek meg a nézők. A főszerep a bárban dolgozó nőké, de valójában minden epizód egy-egy új történettel szolgál olyan emberekről, akik besétálnak azon az ajtón. Elgondolkodtató és nagyon őszinte sorozat, ami kivívta a kritikusok elismerését idén!

5. Schitt's Creek: 6. évad

A sorozat, ami idén tarolt az Emmy-gálán! A Schitt's Creek valójában már a 6. évaddal jelentkezett idén, és most végre felkerült a Rotten Tomatoes 100%-os listájára is. A szituációs komédia egy olyan, korábban nagyon gazdag családról szól, akik elvesztik minden pénzüket, így kénytelenek beköltözni abba a lepukkant motelbe, amit anno poénból vásároltak meg. A hatodik évad tökéletes lezárást adott a cselekménynek, és ha eddig nem láttad a sorozatot, ideje elkezdeni!

6. Hétköznapi vámpírok: 2. évad

A vámpíros történet, ami New Yorkban játszódik, idén végre visszatért, és igazán jól is sikerült! A folytatásban sem lett hiány poénokból és izgalmas cselekményből, ráadásul tovább bővítették a természetfeletti horizontot. A kritikusok imádták, és meg is kapta az oldalon a várva várt 100%-os értékelést.

+1. Városfejlesztési osztály: különkiadás

A sorozat már évekkel ezelőtt véget ért, de tavasszal nagy meglepetésben volt részük a rajongóknak. A Városfejlesztési osztály karakterei visszatértek ugyanis egy különleges epizód erejéig: a sztori szerint Leslie Knopp nagyon szeretné tartani a kapcsolatot barátaival a távolságtartás idején is, az online találkozó pedig vicces és emlékezetes lett. Ezért bár csak egyetlen epizódról volt szó, a Rotten Tomatoes kritikusai megadták a 100%-ot.

7 sorozat, amit az elmúlt pár hónapban kaszáltak el Életmód Nem érdekel Elolvasom

A galériában mutatunk néhány szuper sorozatot, ha te is komédiára vágysz!

Galéria / 5 kép 5 tévésorozat, amin hangosan röhögni fogsz Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Insider, Rotten Tomatoes