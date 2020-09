7 sorozat, amit az elmúlt pár hónapban kaszáltak el

Mindig szomorúak vagyunk, ha a kedvenc sorozatunk véget ér, de tény, hogy egy jól kigondolt befejezés többet ér, mint ha hosszú évadokon át elhúznák a cselekményt. Ennek ellenére nem egyszer megesett már, hogy mégis hosszabb lett egy sorozat, mint azt eredetileg tervezték: a The Walking Dead például sajnos ebbe a kategóriába tartozik. Nemrég derült ki, hogy végül el is kaszálják a sorozatot:

Tegnap pedig azt is bejelentette a The CW csatorna, hogy elkaszálják népszerű szuperhősös sorozatukat! A Supergirl Melissa Benoist főszereplésével futott öt évadon át, és most bejelentették, hogy a hatodik évad lesz az utolsó, ugyanis a nézettség egyre inkább csökkenni kezdett. Bár valószínűleg az utolsó epizódokra még várnunk kell, egyrészt a koronavírus miatti csúszások, másrészt a színésznő várandóssága miatt, így 2021-ben várható csak a folytatás.

De nem a Supergirl az egyetlen, amit az elmúlt hónapokban elkaszáltak! A galériában eláruljuk, melyek még azok a sorozatok, amiket végleg befejeznek hamarosan.

