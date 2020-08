A járvány még szinte sehol nem volt, amikor a boltokból elkezdtek eltűnni a szájmaszkok és a kézfertőtlenítők. Mostanra a maszkok hiánycikké váltak, még az egészségügyi dolgozóknak sem jut elég belőlük. Sokan otthon állnak neki a maszk gyártásnak, az interneten is egyre több videó mutatja meg, hogyan készíthetjük el a saját maszkunkat.

Akinek ninncs ideje maszkvarrásra (vagy híján van varrógépnek illetve kézügyességnek) és a gyógyszertárban sem talál utánpótlást, rendelhet akár egyedi maszkokat is. Az Etsy-n rmindenféle dizájnos darabot kínálnak és ezeknek a megvásárlásával támogathatod azokat a művészeket, akik a mostani helyzet miatt bevételtől esnek el. A színes maszkok mindenki napjába egy kis pluszt vihetnek, és a gyerekek is szívesebben viselik ezeket, mint az egyszínű társaikat. Ezeket a maszkokat nem kell eldobni, mosás és vasalás után akárhányszor fel lehet használni őket, így amellett, hogy olcsóbban jössz ki néhány ilyen maszk beszerzésével, a környezetet is véded. Tudjuk, hogy semmilyen maszk nem véd száz százalékosan a fertőzéstől, a viselésük inkább a terjedés gyorsaságát redukálja le, illetve figyelmességet jelent a többiek felé, ha kilépünk az utcára.

Top 12 félresikerült szájmaszk, ne utánozd Szépségem Nem érdekel Elolvasom

Nézzétek meg a galériánkat a színes arcmaszkokról!

Galéria / 10 kép Színes maszkok, amik feldobják a szetted Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A magyar formatervező arcpajzsa mentheti meg a nővéreket Szépségem Nem érdekel Elolvasom