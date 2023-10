„A ruhád nagyszerűen festene a hálószobám padlóján!” - A világ top 10 legrosszabb csajozós mondata, amitől tuti, hogy dobsz egy hátast

A párkeresés soha nem könnyű dolog, főleg a mai pörgős, rohanós világban, ahol a Tinder nevű applikáció jelenti a szerelem megtalálásának legismertebb helyét. Emiatt viszont sok problémába ütközhet az ember, ez az alkalmazás ugyanis mondhatni minden romantikát kiöl a randizásból...



Nem kell sokat beszélgetni, hiszen akár két mondat után is „szétválthatsz” a választottadtól és örökre ghostingolhatsz, így akár egy rossz szó miatt is véget érhet egy olyan románc, ami igazából soha nem is kezdődött el. Ezek alapján viszont a férfiaknak lehet, hogy mégis nehéz dolguk van, hiszen nagyon ütős, vicces, de mégsem tolakodó első mondattal kell indítaniuk, amivel megfogják a velük ismerkedni vágyó nőket...



A következő összeállításban csak és kizárólag Tinderről elmentett csajozós első mondatok fognak szerepelni, amiktől a lányok minden esetben dobtak egy hátast, de a legtöbb esetben nem jó értelemben...



Persze valószínűleg a legtöbben csak viccnek szánták a dolgot, ám érdemes megjegyezni azt az aprócska tényt, hogy a nők szeretik, ha kedvesek és udvariasak velük a férfiak, főleg akkor, amikor kialakul bennük az első benyomás a választottukról... Na de lássuk, miről is van szó, és mik azok a mondatok, amiket jobb, ha elfelejt minden férfi, sőt, MINDENKI, ha párkeresésről van szó!

„Azon kívül, hogy szép vagy, milyen más pénzkereseti lehetőségeid vannak?”



- A legtöbben itt arra gondolnánk, hogy az úriember, aki beszél velünk, azt feltételezi, hogy nincs rendes munkánk, csupán férfiak tartanak el minket, mert szépek vagyunk...



„Medúza vagy? Mert kőkeményen állok miattad!”



- Perverz, illetlen és egyáltalán nem kedves...



„Te jól nézel ki, és én is jól nézek ki, szóval tehetnénk egy szívességet a világnak, és elmehetnénk randizni!”



- Ez azt feltételezi, hogy egy nőben semmi más nincs a külsején kívül...



„Teljesen úgy nézel ki, mint az első feleségem!”

- Több sebből vérzik... Első mondatnak borzasztó erős felhozni a volt feleséget, ráadásul arra is gondolhatunk, hogy már több felesége is volt...



„Reggeli vagy? Mert pont úgy nézel ki, mint a napom legfontosabb étkezése!”



- Bár ez a mondat vicces, azért valljuk be, ez is eléggé tárgyiasítja a nőket...



„A telefonodat a nadrágod hátsó zsebében tartod? Mert a feneked hívogat engem!”



- A pasi valószínűleg elfelejtette, hogy a nő, akivel beszél rendelkezik arccal is.



„Gondolkoztam, és arra jutottam, hogy a ruhád nagyszerűen festene a hálószobám padlóján!”



- Egy szexuális célzással nagyon kockázatos indítani, ugyanis így a nő azt gondolhatja, hogy ebből maximum csak egy egyéjszakás kaland lehet.



„Figyelmeztetlek, mert egy két lábon járó red flag vagyok, ráadásul mérgező is... Szerintem imádni fogsz!”



- Ezek után mégis ki akarna vele tovább beszélgetni?!



„Nagyon csúnya vagy! Csak azért matcheltem veled, hogy ezt elmondhassam neked!”



- Erre igazából már nem is tudunk mit mondani... 10/-végtelen



„Leégtél, vagy mindig ennyire forró vagy?”



- A bókolás szép dolog, és ez a mondat akár még be is válhat, de azért valljuk be, nem a legelegánsabb indítás.

Ha pedig érdekel a szerelem és a párkeresés, akkor tuti, hogy szívesen elolvasnád ezt is:

